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Зеленский постоянно на работе, спит мало – ОПУ

Роман КравецСреда, 9 марта 2022, 12:43

Владимир Зеленский на протяжении 14 дней войны круглосуточно находится на рабочем месте.

Источник: член делегации Украины в переговорах со страной-оккупантом, советник главы ОПУ Михаил Подоляк в интервью УП

Прямая речь: "Владимир Александрович постоянно здесь. Президент постоянно находится в центре принятия решений, в Киеве на рабочем месте".

Детали: "Украинская правда" также спрашивала Подоляка, есть ли у президента вообще время на сон.

Прямая речь советника главы ОПУ: "Президент спит по 3-4 часа в сутки и постоянно на связи. Даже когда он на час может прилечь, все равно встает, берет трубку, если кто-то звонит из международных лидеров. Он все время на связи, круглосуточно проводит совещания. Спит мало – скажем так".

Что было ранее: В ОПУ раньше заявляли, что Владимир Зеленский не собирается покидать столицу Украины.

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Темы: Офис президентаЗеленскийвойна
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