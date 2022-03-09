Владимир Зеленский на протяжении 14 дней войны круглосуточно находится на рабочем месте.

Источник: член делегации Украины в переговорах со страной-оккупантом, советник главы ОПУ Михаил Подоляк в интервью УП

Прямая речь: "Владимир Александрович постоянно здесь. Президент постоянно находится в центре принятия решений, в Киеве на рабочем месте".

Детали: "Украинская правда" также спрашивала Подоляка, есть ли у президента вообще время на сон.

Прямая речь советника главы ОПУ: "Президент спит по 3-4 часа в сутки и постоянно на связи. Даже когда он на час может прилечь, все равно встает, берет трубку, если кто-то звонит из международных лидеров. Он все время на связи, круглосуточно проводит совещания. Спит мало – скажем так".

Что было ранее: В ОПУ раньше заявляли, что Владимир Зеленский не собирается покидать столицу Украины.