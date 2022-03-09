Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Это не пинг-понг – это жизни людей": Зеленский спрашивает США о самолетах из Польши

Елена РощинаСреда, 9 марта 2022, 11:56
Это не пинг-понг – это жизни людей: Зеленский спрашивает США о самолетах из Польши
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский призывает партнеров либо защитить небо Украины, либо хотя бы предоставить самолеты для обороны: их готова была передать Польша, но этого не поддержали США.

Источник: Зеленский в видеообращении 

Прямая речь: "14 дней полномасштабной жестокой войны, террора против нашего народа. Разрушение городов, блокада целых районов, постоянная бомбардировка...

Реклама:

14 дней отсутствия жизненно необходимого решения – не нашего решения! Мы бы приняли такое решение в считанные часы, если бы нужно было помочь нашим друзьям.

Украина с первого дня российского вторжения повторяет партнерам: если вы не закроете небо, вы будете ответственны за катастрофу. Масштабную гуманитарную катастрофу.

Россия использует ракеты, авиацию и вертолеты против гражданских. Против городов. Против нашей инфраструктуры. Это гуманитарная обязанность мира – реагировать. Но решения нет".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Зеленский поблагодарил Польшу за "альтернативу" – готовность предоставить Украине боевые самолеты. 

По его словам, "вопрос в логистике" – и технический вопрос  нужно решать немедленно.

Прямая речь :"Есть официальное решение Польши передать самолеты на соответствующую базу – американскую базу. Мы также подтверждаем, что договоренность американской стороны с Польшей – достигнута. Но при этом слышим, что предложение Польши вроде бы необоснованно. И это говорят в Вашингтоне. Так когда будет решение?

Слушайте: у нас война! Это ведь не пинг-понг! Это о человеческих жизнях! Мы еще раз просим – решайте это побыстрее. Не перекладывайте ответственность, а отправьте нам самолеты".

Предыстория:

  • 6 марта представитель Белого дома сообщил СМИ, что США обсуждают с Польшей возможность предоставить истребители Украине.
  • 8 марта министр иностранных дел Польши сообщил, что его страна готова передать истребители МиГ-29, о которых просила Украина, на американскую авиабазу "Рамштайн" в Германии, но просит США предоставить самолеты на замену.
  • В США на это заявили, что решение Польши предоставить свои истребители МиГ-29 в распоряжение Штатам не было согласовано и стало "неожиданным шагом" для Вашингтона, а также что решение о передаче Украине самолетов из Польши – за польским правительством, но Штаты не считают предложение Польши обоснованным.
  • Россия угрожает, что любое предоставление Украине оружия будет считаться вмешательством в войну и нападением на Россию.

Темы: ЗеленскийСШАПольшаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
Зеленский
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
У Зеленского назвали ключевые темы его выступления на Генассамблее ООН
Последние новости
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
12:01
фотоКоличество погибших от обломков дрона в пригороде Одессы возросло до двух
Все новости...
Реклама: