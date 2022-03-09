"Это не пинг-понг – это жизни людей": Зеленский спрашивает США о самолетах из Польши
Президент Владимир Зеленский призывает партнеров либо защитить небо Украины, либо хотя бы предоставить самолеты для обороны: их готова была передать Польша, но этого не поддержали США.
Источник: Зеленский в видеообращении
Прямая речь: "14 дней полномасштабной жестокой войны, террора против нашего народа. Разрушение городов, блокада целых районов, постоянная бомбардировка...
14 дней отсутствия жизненно необходимого решения – не нашего решения! Мы бы приняли такое решение в считанные часы, если бы нужно было помочь нашим друзьям.
Украина с первого дня российского вторжения повторяет партнерам: если вы не закроете небо, вы будете ответственны за катастрофу. Масштабную гуманитарную катастрофу.
Россия использует ракеты, авиацию и вертолеты против гражданских. Против городов. Против нашей инфраструктуры. Это гуманитарная обязанность мира – реагировать. Но решения нет".
Детали: Зеленский поблагодарил Польшу за "альтернативу" – готовность предоставить Украине боевые самолеты.
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По его словам, "вопрос в логистике" – и технический вопрос нужно решать немедленно.
Прямая речь :"Есть официальное решение Польши передать самолеты на соответствующую базу – американскую базу. Мы также подтверждаем, что договоренность американской стороны с Польшей – достигнута. Но при этом слышим, что предложение Польши вроде бы необоснованно. И это говорят в Вашингтоне. Так когда будет решение?
Слушайте: у нас война! Это ведь не пинг-понг! Это о человеческих жизнях! Мы еще раз просим – решайте это побыстрее. Не перекладывайте ответственность, а отправьте нам самолеты".
Предыстория:
- 6 марта представитель Белого дома сообщил СМИ, что США обсуждают с Польшей возможность предоставить истребители Украине.
- 8 марта министр иностранных дел Польши сообщил, что его страна готова передать истребители МиГ-29, о которых просила Украина, на американскую авиабазу "Рамштайн" в Германии, но просит США предоставить самолеты на замену.
- В США на это заявили, что решение Польши предоставить свои истребители МиГ-29 в распоряжение Штатам не было согласовано и стало "неожиданным шагом" для Вашингтона, а также что решение о передаче Украине самолетов из Польши – за польским правительством, но Штаты не считают предложение Польши обоснованным.
- Россия угрожает, что любое предоставление Украине оружия будет считаться вмешательством в войну и нападением на Россию.