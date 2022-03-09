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Эвакуация на Киевщине: оккупанты открыли огонь - полицейский погиб, еще два человека ранены

Валентина РоманенкоСреда, 9 марта 2022, 13:55

Во время эвакуации населения в Киевской области оккупанты открыли огонь, в результате чего убит полицейский, и ранены еще двое людей.

Источник: прокуратура Киевской области, глава полиции области Андрей Небытов в Facebook

Детали: 9 марта во время эвакуации мирного населения вблизи села Лютеж Вышгородского района вооруженные силы Российской Федерации открыли огонь в сторону людей.

В результате вражеской атаки убит старший сержант полиции Киевщины, который помогал эвакуировать людей. Также еще два человека ранены, среди них один правоохранитель.

Вышгородская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов обнародовал имя полицейского, погибшего во время эвакуации людей из оккупированного Демидова. Это старший сержант Алексей Пономаренко.

 

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Темы: Киевская областьэвакуациявойна
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