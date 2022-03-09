Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"БТР сжег, форму отдал": СБУ публикует показания еще одного российского пленного

Валентина РоманенкоСреда, 9 марта 2022, 13:27

Служба безопасности Украины обнародовала видео свидетельств еще одного российского военного, взятого в плен на Черниговщине.

Источник: СБУ

Детали: Мужчина на видео представляется как старший лейтенант Роман Никаноров, служащий в в/ч 90 600 в должности командира взвода связи. Говорит, что прибыл на территорию Украины в качестве командира разведывательного взвода.

Реклама:

Военные должны были совершить марш бросок в населенный пункт Бобровица (Черниговщина – ред.).

По словам военного, в населенном пункте Гужевка его оставили с людьми охранять трал (авто с платформой, на которой перевозят тяжелую технику ред.), который сломался.

Когда через пару суток никто не вернулся, старший лейтенант под давлением местных жителей, пересадил своих коллег в БТР и уехал.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время позже БТР украинцы заблокировали, загнали в болото, где он застрял. Никаноров говорит, что принял решение сжечь БТР, собрать вещи и уходить в сторону границы.

По его словам, военные РФ 3-4 дня бродили по лесам-полям, а вблизи Городни показались местным охотникам и терробороне, которые забрали их форму и выдали гражданскую одежду.

Дословно СБУ: "Российский захватчик так хотел сдаться в плен украинцам, что сдал не только оружие, но и форму. Поэтому на допросе СБУ сидит в свадебном костюме, который из жалости ему дали украинцы.

Говорит, что им обещали 3-4-дневный победный марш и теплую встречу местного населения.

В то же время они, покинутые на произвол судьбы своими командирами, несколько дней бродили в лесах, убегали от местных жителей, пока не сдались в плен "охотникам из терробороны".

Темы: СБУвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
СБУ
Зеленский уволил руководителя СБУ в Закарпатской области
Экс-глава СБУ Баканов зарегистрировал ФЛП и может сдавать жилье в аренду
На Черниговщине задержали руководительницу ЦПАУ: за $2,5 тысячи штамповала справки для уклонистов
Последние новости
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
12:01
фотоКоличество погибших от обломков дрона в пригороде Одессы возросло до двух
Все новости...
Реклама: