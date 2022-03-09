"БТР сжег, форму отдал": СБУ публикует показания еще одного российского пленного

Служба безопасности Украины обнародовала видео свидетельств еще одного российского военного, взятого в плен на Черниговщине.

Источник: СБУ

Детали: Мужчина на видео представляется как старший лейтенант Роман Никаноров, служащий в в/ч 90 600 в должности командира взвода связи. Говорит, что прибыл на территорию Украины в качестве командира разведывательного взвода.

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Военные должны были совершить марш бросок в населенный пункт Бобровица (Черниговщина – ред.).

По словам военного, в населенном пункте Гужевка его оставили с людьми охранять трал (авто с платформой, на которой перевозят тяжелую технику ред.), который сломался.

Когда через пару суток никто не вернулся, старший лейтенант под давлением местных жителей, пересадил своих коллег в БТР и уехал.

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В то же время позже БТР украинцы заблокировали, загнали в болото, где он застрял. Никаноров говорит, что принял решение сжечь БТР, собрать вещи и уходить в сторону границы.

По его словам, военные РФ 3-4 дня бродили по лесам-полям, а вблизи Городни показались местным охотникам и терробороне, которые забрали их форму и выдали гражданскую одежду.

Дословно СБУ: "Российский захватчик так хотел сдаться в плен украинцам, что сдал не только оружие, но и форму. Поэтому на допросе СБУ сидит в свадебном костюме, который из жалости ему дали украинцы.

Говорит, что им обещали 3-4-дневный победный марш и теплую встречу местного населения.

В то же время они, покинутые на произвол судьбы своими командирами, несколько дней бродили в лесах, убегали от местных жителей, пока не сдались в плен "охотникам из терробороны".