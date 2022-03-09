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На Черниговщине идут бои: оккупанты там стреляют по своим же

Мазуренко Алена Среда, 9 марта 2022, 15:37
фото: ОК "Північ"

В Черниговской области продолжаются бои, там оккупантов оцепили и чтобы как-то выйти из окружения, они стреляют по своим же войскам.

Источник: оперативное командование "Север"

Дословно: "На черниговском направлении на сегодняшний день продолжают идти бои...

Ситуация находится под контролем Вооруженных Сил Украины и силовиков, защищающих Черниговщину от захватчиков.

Но оккупанты прибегают в панике к зверским методам - ​​обстреливают мирных людей, грабят и уничтожают их дома огнем артиллерии и танков.

Подразделения россиян попадают в окружение наших военных. Чтобы как-то выйти из окружения, они наносят огневые удары по своим же войскам, скованным ближним боем подразделениями наших ВСУ".

Детали: Сообщается, что на днях защитникам области удалось уничтожить передовой пункт управления врага и несколько колонн с колесной и бронетехникой, чем существенно выбили его из колеи и сломали план наступления.

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Темы: Черновицкая областьвойнаРосcияУкраина
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