На Черниговщине идут бои: оккупанты там стреляют по своим же

В Черниговской области продолжаются бои, там оккупантов оцепили и чтобы как-то выйти из окружения, они стреляют по своим же войскам.

Источник: оперативное командование "Север"

Дословно: "На черниговском направлении на сегодняшний день продолжают идти бои...

Ситуация находится под контролем Вооруженных Сил Украины и силовиков, защищающих Черниговщину от захватчиков.

Но оккупанты прибегают в панике к зверским методам - ​​обстреливают мирных людей, грабят и уничтожают их дома огнем артиллерии и танков.

Подразделения россиян попадают в окружение наших военных. Чтобы как-то выйти из окружения, они наносят огневые удары по своим же войскам, скованным ближним боем подразделениями наших ВСУ".

Детали: Сообщается, что на днях защитникам области удалось уничтожить передовой пункт управления врага и несколько колонн с колесной и бронетехникой, чем существенно выбили его из колеи и сломали план наступления.