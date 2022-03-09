Активизировались мошенники, наживающиеся на теме эвакуации и благотворительности
Среда, 9 марта 2022, 15:01
Под видом сбора денег на благотворительность аферисты создают фиктивные счета и присваивают деньги гражданам.
Источник: Киберполиция
Детали: Сообщается, что в частности приобрели популярность схемы мошенничества под видом эвакуационных перевозок граждан.
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Злоумышленники просят предоплату на карту, однако взятые на себя обязанности не выполняют и в дальнейшем исчезают.
Также распространенными стали фейковые объявления по сбору денег на лечение детей, якобы пострадавших от военной агрессии.
Киберполиция призывает граждан быть внимательными и переводить деньги только на официальные счета или через проверенные благотворительные фонды.
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