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Активизировались мошенники, наживающиеся на теме эвакуации и благотворительности

Валентина РоманенкоСреда, 9 марта 2022, 18:01

Под видом сбора денег на благотворительность аферисты создают фиктивные счета и присваивают деньги гражданам.

Источник: Киберполиция

Детали: Сообщается, что в частности приобрели популярность схемы мошенничества под видом эвакуационных перевозок граждан.

Злоумышленники просят предоплату на карту, однако взятые на себя обязанности не выполняют и в дальнейшем исчезают.

Также распространенными стали фейковые объявления по сбору денег на лечение детей, якобы пострадавших от военной агрессии.

Киберполиция призывает граждан быть внимательными и переводить деньги только на официальные счета или через проверенные благотворительные фонды.

Темы: кибербезопасность
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