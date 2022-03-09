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Депутат в Геническе склонял жителей покориться оккупанту – прокуратура

Елена РощинаСреда, 9 марта 2022, 15:15

Депутат Генического горсовета оказался сторонником российской "гуманитарки" – прокуратура открыла производство.

Источник: Херсонская областная прокуратура

Дословно: "Пока мирное население оккупированного региона выходит на митинги в поддержку Украины и бойкотирует ввезенную российскую "гуманитарку", депутат публично подыгрывает вражеской пропаганде. Он через сеть Facebook склоняет жителей Херсонской области к повиновению и содействию войскам РФ".

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Детали: Херсонская областная прокуратура начала уголовное производство в отношении депутата Генического городского совета по факту публичного призыва к агрессивной войне (ст. 436 УК Украины).

Имя депутата правоохранители не называют.

Прокуроры Херсона продолжают фиксировать преступления с целью привлечения виновных к ответственности.

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Темы: Херсонская областьвойнаРосcияпрокуратура
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