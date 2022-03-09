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Лидеры ЕС разделились относительно членства Украины – СМИ

"Европейская правда"Среда, 9 марта 2022, 16:27

Лидеры Европейского Союза расходятся относительно того, следует ли твердо поставить Украину на путь членства, одобрив ее заявку.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Споры идут за день до того, как главы государств-членов ЕС обсудят запрос Киева о скором присоединении, поданный на прошлой неделе.

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Чиновник, который участвует в подготовке саммита ЕС в Версале и высказался на условиях анонимности, заявил, что все лидеры выступают за укрепление связей с Украиной.

"Но вопрос в том, найдут ли они консенсус по расширению, что иногда бывает сложнее", - сказал чиновник.

Представитель ЕС также сказал, что некоторые страны блока поддерживают постепенный отказ от российского ископаемого топлива до 2027 года.

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Напомним, послы ЕС обсудили заявки на вступление Украины, Молдовы и Грузии и попросили Еврокомиссию рассмотреть запросы стран и предоставить свою оценку.

Теперь французское председательство в ЕС пришлет три письма Европейской комиссии с просьбой оценить заявки трех стран.

Кулеба ранее высказался за то, чтобы заявка Украины на членство в ЕС рассматривалась отдельно от заявок Грузии и Молдовы.

Подробно о заявке Украины о членстве смотрите в пояснительном видео ЕвроПравды или читайте в статье "В ЕС в турборежиме: как и когда будут рассматривать заявку Украины об ускоренном вступлении"

Темы: ЕСУкраина
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