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Главный дипломат ЕС поговорил с директором МАГАТЭ о ситуации на ЧАЭС

"Европейская правда"Среда, 9 марта 2022, 19:07

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель провел телефонный разговор с директором Международного агентства по атомной энергии после новостей об обесточивании Чернобыльской АЭС, находящейся под контролем российских оккупационных войск.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в своем Twitter.

Боррель назвал ситуацию "очень тревожной".

"Призываю Россию заботиться о безопасности ядерной инфраструктуры в Украине. Выражаем полную поддержку усилиям МАГАТЭ для поиска практических решений в этих чрезвычайных обстоятельствах", - сообщил он.

В среду в результате действий российских оккупационных войск Чернобыльская атомная электростанция осталась без электроснабжения.

Боевые действия продолжаются, что делает невозможным ремонтные работы и восстановление энергопитания. Город Славутич тоже обесточен.

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество срочно потребовать от России прекратить огонь и разрешить ремонтным частям возобновить электроснабжение на ЧАЭС.

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В "Энергоатоме" сообщили, что поддержание достаточной холодной температуры на ЧАЭС по окончании топлива для дизель-генераторов и при отсутствии электроснабжения может осуществляться около семи суток.

Темы: ЕС
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