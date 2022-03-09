В России утверждают, что "не уступят" Украине ни одного переговорного пункта

Представитель российской делегации заявил, якобы РФ не уступит украинской стороне ни одного переговорного пункта. Об этом он сказал 9 марта, через день после того, как у Путина в перечне требований к Киеву исчезла деукраинизация, которую они называют "денацификацией".

Источник: ТАСС со ссылкой на члена российской делегации на переговорах с Киевом, главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого

Детали: Слуцкий отметил, что переговоры проходят для того, чтобы прийти к согласию по ключевым вопросам: военным, политическим, гуманитарным. Он добавил, что российская делегация "не уступит ни одного переговорного пункта".

Предыстория: Россия 8 марта сообщила Украине, что якобы может прекратить войну в любой момент, если Киев выполнит "условия" Москвы.

Спикер Владимира Путина Песков говорил следующее: "(Украинцы) должны внести поправки в свою Конституцию, в соответствии с которыми Украина отвергнет любую цель войти в любой блок. Мы также говорили по поводу того, что они должны признать, что Крым - российская территория, и что они должны признать Донецк и Луганск в качестве независимых государств. И это все". Таким образом из требований исцезло слово "денацификация", которое ранее звучало в каждом заявлении.

Напомним:

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил о сдержанных ожиданиях от встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, которая должна состояться 10 марта в Турции.