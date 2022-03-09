Германия тормозит отключение "Сбербанка" от SWIFT - Bloomberg

Германия является основным государством, сопротивляющимся попыткам Евросоюза наложить санкции на крупнейший российский банк Сбербанк и российский энергетический сектор.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg, ознакомившийся с соответствующими документами и поговоривший с несколькими европейскими дипломатами.

Сбербанк имеет около половины розничных депозитов в России. Ранее его исключили из первоначального списка банков, отключенных от международной системы SWIFT.

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Документы показывают, что Германия неоднократно призывала к осторожности на этот шаг во время состоявшихся в последние дни дипломатических встреч, в том числе среди министров.

Канцлер Олаф Шольц также публично призвал к сдержанности санкций, которые могут повлиять на энергетику.

Он заявил на этой неделе, что выступает против прекращения поставок энергоресурсов из России, назвав такие поставки "крайне важными" для европейской экономики и пояснил, что продолжение импорта энергоносителей является "сознательным решением".

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Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выступил против идеи введения санкций против России путем запрета импорта нефти.

Напомним, Соединенные Штаты ввели запрет на импорт российской нефти и газа в США из-за войны в Украину.

Одновременно правительство Великобритании заявило, что намерено прекратить импорт российской нефти до конца 2022 года.