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Во всей Киевской области ввели комендантский час

Денис КарловскийСреда, 9 марта 2022, 19:01
Во всей Киевской области ввели комендантский час

На всей территории Киевской области введен комендантский час с 20 часов 9 марта до 7 утра 10 марта.

Источник: сайт Киевской военной областной администрации с комментарием председателя Алексея Кулебы

Прямая речь Кулебы: "Мы продолжаем бороться за Украину и родные дома. На территории громад Киевской обалсти идут тяжелые бои. Прошу с пониманием отнестись к комендантскому времени. Такие меры необходимы, в первую очередь, для безопасности жителей региона".

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Детали: В указанный промежуток времени запрещено находиться на улице без специального разрешения от военного коменданта и удостоверения личности.

Нарушителей вправе остановить патруль и выяснить, почему человек находится на улице без разрешения.

Также призвали всех жителей соблюдать светомаскирующий режим в тему сутки (зашторивать окна, выключать уличное освещение и минимизировать внутри свет в домах).

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 9 марта в ходе эвакуации мирного населения пригород столицы – Ирпеня, Бучи и Гостомеля, российские оккупанты нарушили договоренности и открыли огонь, убив одного полицейского. Вечером эвакуированное население удалось довезти до железнодорожного вокзала в Киеве.
  • Российские оккупанты совершают мародерства в заброшенных домах, убивают и насилуют мирных жителей в городах и селах Киевщины.
  • Вечером 8 марта российские захватчики нанесли ракетный удар по воинской части в Борисполе под Киевом.

Темы: Киевская областьРосcиявойнаВоенное положение
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