США считают, что Россия может сбрасывать "тупые бомбы" на Украину

Соединенные Штаты видели признаки того, что российские военные при нападении на Украину используют так называемые неуправляемые бомбы, которые значительно увеличивают риск промаха.

Об этом заявил высокопоставленный представитель Министерства обороны США, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"У нас есть признаки того, что русские на самом деле сбрасывают какие-то" тупые бомбы"", — сказал чиновник журналистам на условиях анонимности, добавив, что Соединенные Штаты наблюдают "растущий ущерб гражданской инфраструктуре и число жертв среди гражданского населения".

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Комментарии появились вскоре после того, как стало известно о ракетном ударе по детской больнице в осажденном Мариуполе. С начала российского вторжения в Мариуполе было убито не менее 1170 мирных жителей.

Россия отрицает, что атакует мирных жителей, и заявляет, что использует "высокоточные боеприпасы" и поражает военные объекты.

При этом уже происходили неоднократные ракетные удары по жилым кварталам в Харькове, Сумах, Чернигове и многих других городах и селах.

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Отдельно чиновник сообщил, что российские войска продвинулись к Харькову. Похоже, это подтверждает слова мэра города, который в среду заявил, что российские войска перегруппировываются, и описал ситуацию как очень напряженную.

Между тем, по данным Пентагона, что на сегодняшний день Россия выпустила более 710 ракет. Около 70 из них были запущены из Беларуси.

Неуправляемая бомба, также известная как бомба свободного падения или "тупая бомба" - обычная бомба, которая доставляется самолетом и не имеет системы наведения и таким образом просто следует баллистической траектории.