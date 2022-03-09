Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Премьер Чехии после налета на Мариуполь: будет еще большая изоляция РФ

Среда, 9 марта 2022, 20:18

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что после авиаудара по детской больнице и роддому в Мариуполе неизбежна дальнейшая международная изоляция России.

Об этом Фиала написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Российский налет на Мариуполь, в результате которого пострадали роддом и детская больница, нельзя не назвать ничем иным, чем военным преступлением. Владимир Путин убивает невинных женщин и детей, что не может не привести к еще большей международной изоляции России", - заявил Томаш Фиала.

Реклама:

Как сообщала "Украинская правда", около 16:30 9 марта российские самолеты сбросили несколько мощных бомб на роддом и детскую больницу в центре Мариуполя.

Городские власти сообщают, что за все время осады погибли около 1300 гражданских граждан.

Темы: ЧехияРосcиясанкцииМариуполь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
Чехия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В Чехии задержали подозреваемого в жестоком избиении украинок
В Чехии мужчина избил двух украинок, спросив, откуда они
Последние новости
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
12:01
фотоКоличество погибших от обломков дрона в пригороде Одессы возросло до двух
Все новости...
Реклама: