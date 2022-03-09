Премьер Чехии после налета на Мариуполь: будет еще большая изоляция РФ

Премьер-министр Чехии Томаш Фиала заявил, что после авиаудара по детской больнице и роддому в Мариуполе неизбежна дальнейшая международная изоляция России.

Об этом Фиала написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Российский налет на Мариуполь, в результате которого пострадали роддом и детская больница, нельзя не назвать ничем иным, чем военным преступлением. Владимир Путин убивает невинных женщин и детей, что не может не привести к еще большей международной изоляции России", - заявил Томаш Фиала.

Как сообщала "Украинская правда", около 16:30 9 марта российские самолеты сбросили несколько мощных бомб на роддом и детскую больницу в центре Мариуполя.

Городские власти сообщают, что за все время осады погибли около 1300 гражданских граждан.