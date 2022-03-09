Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Русские сбросили бомбы на Житомир: есть пострадавшая, разрушен дом

Катерина ТищенкоСреда, 9 марта 2022, 20:20
Русские сбросили бомбы на Житомир: есть пострадавшая, разрушен дом
Сергей Сухомлин, фото Житомирского горсовета

Российская авиация нанесла очередной бомбовый удар по Житомиру, пострадала женщина.

Источник: городской голова Житомира Сергей Сухомлин в Facebook

Дословно: "Очередной бомбовый удар в Житомире. Пострадала котельная, выбиты стекла в двух больницах, разрушен жилой дом. К счастью, все были в укрытиях, все живы".

Реклама:

Детали: Сухомлин сообщил, что в результате удара выбиты все окна в корпусе больницы №1 и в детской больнице.

"В больницах никто не пострадал, все были в бомбоубежище", - сказал он.

ВИДЕО ДНЯ

"По теплокоммунэнерго никто не пострадал, но, возможно, нам нужно будет отключить эту ТЭЦ, это большая часть отопления города", - добавил мэр.

"По жилому дому. Там жила бабушка и, на удивление, когда произошел взрыв, она оттуда вышла – легкое ранение, ее забрали в больницу", - сообщил Сухомлин.

Он также заявил, что по просьбе военных в городе будет полностью отключено уличное освещение в темное время суток.

Темы: Житомирвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
Житомир
Житомир остался без воды из-за аварии
Ключевые мосты в Ровно и Житомире в критическом состоянии, но в лучшем, чем в Киеве - проверка
Ночная атака: в Житомире повреждены десятки домов, учреждения образования и здравоохранения
Последние новости
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
12:01
фотоКоличество погибших от обломков дрона в пригороде Одессы возросло до двух
Все новости...
Реклама: