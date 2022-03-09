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Русские сбросили бомбы на Житомир: есть пострадавшая, разрушен дом

Катерина ТищенкоСреда, 9 марта 2022, 21:20
Сергей Сухомлин, фото Житомирского горсовета

Российская авиация нанесла очередной бомбовый удар по Житомиру, пострадала женщина.

Источник: городской голова Житомира Сергей Сухомлин в Facebook

Дословно: "Очередной бомбовый удар в Житомире. Пострадала котельная, выбиты стекла в двух больницах, разрушен жилой дом. К счастью, все были в укрытиях, все живы".

Детали: Сухомлин сообщил, что в результате удара выбиты все окна в корпусе больницы №1 и в детской больнице.

"В больницах никто не пострадал, все были в бомбоубежище", - сказал он.

"По теплокоммунэнерго никто не пострадал, но, возможно, нам нужно будет отключить эту ТЭЦ, это большая часть отопления города", - добавил мэр.

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"По жилому дому. Там жила бабушка и, на удивление, когда произошел взрыв, она оттуда вышла – легкое ранение, ее забрали в больницу", - сообщил Сухомлин.

Он также заявил, что по просьбе военных в городе будет полностью отключено уличное освещение в темное время суток.

Темы: Житомирвойна
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