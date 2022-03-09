ВСУ вытеснили российские войска из Дергачей
Среда, 9 марта 2022, 21:37
Вооруженные Силы Украины вытеснили российских военных из города Дергачи Харьковской области и полностью контролируют территорию.
Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.
Дословно: "Вооруженные Силы Украины выгнали российского оккупанта из Дергачей и полностью контролируют территорию.
Там уже продолжительное время ведутся активные бои. Российский оккупант пытался оцепить город. Но наши военные отразили наступление противника и перешли в контрнаступление. Среди потерь техники врага - 2 танка и 2 бронированных автомобиля".
Согласно информации, среди украинских военных потерь нет.