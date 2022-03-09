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ВСУ вытеснили российские войска из Дергачей

Среда, 9 марта 2022, 21:37

Вооруженные Силы Украины вытеснили российских военных из города Дергачи Харьковской области и полностью контролируют территорию.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

Дословно: "Вооруженные Силы Украины выгнали российского оккупанта из Дергачей и полностью контролируют территорию.

Там уже продолжительное время ведутся активные бои. Российский оккупант пытался оцепить город. Но наши военные отразили наступление противника и перешли в контрнаступление. Среди потерь техники врага - 2 танка и 2 бронированных автомобиля".

Согласно информации, среди украинских военных потерь нет.



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