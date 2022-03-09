Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба: Членство Украины в ЕС может стать определяющей победой для Европы

Мазуренко Алена Среда, 9 марта 2022, 22:17

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал лидеров стран Европейского Союза предоставить Украине членство в ЕС.

Источник: статья Кулебы для Financial Times, которую цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "То, что сегодня украинцы защищают – это не только наша земля, но и ценности, которые мы отстаиваем. Даже защищая видение Европы как целостной, свободной и мирной, мы отвергаем видение ее как поля битвы идеологий холодной войны, разделенных на разные сферы воздействия.

Украина, ее президент Владимир Зеленский и ее народ уже сделали свой выбор в пользу борьбы добра со злом, какой бы тяжелой, кровавой и страшной ни была эта борьба. Это то, за что мы выступаем и мы не отказываемся от наших основных ценностей".

Детали: Кулеба отметил, что процесс вступления Украины в ЕС не классический, однако, по его словам, решение предоставить Украине членство в ЕС может стать определяющей победой для Европы.

Прямая речь: "Но решение о предоставлении Украине членства в ЕС может стать определяющей победой для Европы и всех ее наций, всех ее лидеров.

После того, как они примут такое решение, все европейцы будут гордиться им — гордиться тем, что стоят на правильной стороне истории и делают моральный выбор во веки веков".

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Детали: Кулеба добавил, что президент РФ Владимир Путин зациклен на стремлениях Украины по вступлению в НАТО, а не на вступлении в ЕС.

Министр добавил, что мнение о том, что предоставление Украине членства в блоке усугубит ситуацию, неубедительно.

Прямая речь: "Предложение дать Украине членство в ЕС стоит перед нами, и я упорно призываю своих коллег в европейских столицах дать ей зеленый свет. Этот шаг будет огромным вливанием надежды украинскому народу. В эти темные времена эта надежда нужна нам как никогда".

Кулеба считает, что членство Украины укрепит ЕС, внесет большой вклад в политическую, экономическую, культурную и социальную силу ЕС после окончания этой войны: "Для ЕС будет вопросом престижа, а также силы иметь такого члена, как мы. Пора принимать решения. Мы сделали свое. Лидеры ЕС, ваша очередь творить историю".

Темы: войнаКулеба ДмитрийУкраинаЕС
powered by lun.ua
Главное сегодня

300 млрд российских долларов уже зарезервированы для Украины — советник Зеленского

США высмеяли санкции РФ: благодарны за эту "награду", но в списке не тот Байден

Из-за вторжения России потери Украины составляют $565 млрд – Шмигаль

видеоЗеленский: Позиции на переговорах звучат уже более реалистично

Зеленский пригласил в Киев друзей Украины: "Здесь может быть опасно, ведь небо не закрыто"

Данилов: В Московии будут квакать лягушки, а Ичкерия станет независимой

Все новости...
война
"Укрзалізниця" эвакуировала почти 2 млн человек в западные области
В Сумской области тероборона разбила 20 единиц техники РФ
Россия своими фейками, вероятно, готовит основу для применения химического оружия
Последние новости
08:02
На железнодорожном вокзале Запорожья прогремел взрыв
07:52
фотоВ Киеве из-за обстрела произошел обвал в 12-этажке
07:48
Кличко: "Планы россиян взять Киев не реализуются. Никогда!"
07:36
Зеленский подписал закон о запрете на распространение российской пропаганды
07:15
Гуманитарный коридор из Изюма согласован – Зеленский
07:00
Генштаб о сутках войны: ВСУ нанесли сокрушительные удары, кое-где идут в контрнаступление
06:58
ЦПД обнародовал список уничтоженных членов командования оккупационных войск
06:54
Кадыров "засветился" в Грозном — раньше он утверждал, что уже под Киевом
06:22
Монастырский: После войны с Россией Украине понадобится несколько лет на разминирование
06:00
300 млрд российских долларов уже зарезервированы для Украины — советник Зеленского
Все новости...