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Русские сбросили бомбы на поселок в Бучанском районе: погибла девушка, есть раненые

Катерина ТищенкоСреда, 9 марта 2022, 22:24
Русские сбросили бомбы на поселок в Бучанском районе: погибла девушка, есть раненые
Песковка, фото полиции

В результате авиаудара по поселку Песковка Киевской области погибла девушка, два человека ранены, разрушены 9 домов.

Источник: Нацполиция

 

Дословно: "8 марта в 21.30 российская авиация нанесла удар по поселку Песковка в Бучанском районе.

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Враг сбросил бомбы на жилые дома мирного населенного пункта.

Погибла 20-летняя девушка, два человека ранены, уничтожены 9 жилых домов".

 

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Темы: Киевская областьвойнаРосcия
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