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В РФ возмущены, что TikTok ограничил видео с Путиным, требуют объяснений

Светлана КизиловаСреда, 9 марта 2022, 22:29
В РФ возмущены, что TikTok ограничил видео с Путиным, требуют объяснений
Скрин из видео Wylsacom

Роскомнадзор потребовал от китайской социальной сети Тик-Ток "незамедлительно снять ограничения" с видеозаписи обращения президента страны-агрессора Владимира Путина.

Источник: РКН

Дословно: "По данным ведомства, администрация TikTok ограничила доступ к аудиодорожке указанного видео для иностранных пользователей".

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Детали: РКН хочет, чтобы китайская платформа разъяснила причины блокировки звука Путина.

В сообщении указано, что такие действия администрации сервиса якобы в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

Справка: В TikTok при публикации видео аудиодорожка к нему становится доступной другим пользователям - для создания новых видео в том числе.

ВИДЕО ДНЯ

Благодаря звукам в этой соцсети часто возникают тренды, распространяющиеся на огромную аудиторию. При этом звук-тренд увеличивает популярность оригинального видео. При блокировке звука для большого количества пользователей охваты становятся минимальными.

Напомним:

TikTok приостановил распространение нового контента в России и запретил россиянам прямые эфиры из-за нововго закона о цензуре, подписанного Владимиром Путиным. В компании тогда отметили, что будут и дальше отслеживать ситуацию и принимать исходя из нее решения о работе соцсети в РФ.

Темы: интернетПутинРосcия
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