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В "Дию" подали более 25 тысяч заявок о компенсации жилья – Зеленский

Мазуренко Алена Пятница, 1 апреля 2022, 00:12
ФОТО: "ДІЯ"

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время в "Дию" подали более 25 тысяч заявок на компенсацию за разрушенную недвижимость украинцев.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "В государственном сервисе "Дия" стартовал прием заявок на компенсацию за разрушенную недвижимость наших граждан. Государство вернет нашим людям все, что разрушили оккупанты – дома, квартиры и т.д.

За несколько дней подано уже 25 тысяч 491 заявление. Количество жителей в этих домах и этих квартирах, которые были разрушены, по нашим подсчетам – 63 тысячи 471 человек, но мы знаем, что восстанавливать нужно больше".

Детали: Зеленский призвал людей рассказывать всем, кому это нужно, о такой государственной программе.

Он сообщил, что в скором времени возможность подавать заявления появится в ЦНАПах.

Темы: ДіяЗеленскийвойнаРосcия
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