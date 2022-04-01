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В селе на Киевщине враг авиаударом разрушил жилые дома

Ольга ГлущенкоПятница, 1 апреля 2022, 00:28

Село в Бучанском районе пострадало от авиаудара, а в Фастовском районе в результате боевых действий поврежден объект инфраструктуры.

Источник: Полиция Киевской области

Дословно: "В Бучанском районе от авиаудара врага пострадало одно из сел района. Как результат, полностью разрушены несколько жилых домов граждан. Пострадавших нет".

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"В Фастовском районе в результате боевых действий повреждения получил объект инфраструктуры. Пожар ликвидировали работники ГСЧС, после чего следователи зафиксировали последствия".

Темы: Киевская областьвойна
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