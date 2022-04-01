Донецкая область: захватчики за сутки убили 5 гражданских и ранили 22

Донецкая область во время войны. Фото полиции

За сутки 31 марта в Донецкой области погибли 5 гражданских лиц, 22 человека, среди которых 4 детей, получили ранения.

Источник: председатель Донецкой ОВА/ОДА Павел Кириленко

Прямая речь: "Сегодня (31 марта – ред.) в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли 5 человек: 2 в Марьинке, 2 в Угледаре и 1 в Константиновке.

Реклама:

Ранения получили 22 человека, в том числе – 4 ребенка".

Детали: Кроме того, удалось уточнить информацию о двух людях, погибших возле Мелекино при попытке вырваться из Мариуполя. Среди них – один ребенок.

"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - отмечает Кириленко.