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Донецкая область: захватчики за сутки убили 5 гражданских и ранили 22

Ольга ГлущенкоПятница, 1 апреля 2022, 01:41
Донецкая область: захватчики за сутки убили 5 гражданских и ранили 22
Донецкая область во время войны. Фото полиции

За сутки 31 марта в Донецкой области погибли 5 гражданских лиц, 22 человека, среди которых 4 детей, получили ранения.

Источник: председатель Донецкой ОВА/ОДА Павел Кириленко

Прямая речь: "Сегодня (31 марта – ред.) в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли 5 человек: 2 в Марьинке, 2 в Угледаре и 1 в Константиновке.

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Ранения получили 22 человека, в том числе – 4 ребенка".

Детали: Кроме того, удалось уточнить информацию о двух людях, погибших возле Мелекино при попытке вырваться из Мариуполя. Среди них – один ребенок.

"Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - отмечает Кириленко.

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Темы: Донецкая областьвойна
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