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"Где не стреляют – будем сеять" – глава Сумской ОВА

Ольга ГлущенкоПятница, 1 апреля 2022, 02:14
Живицкий, фото: facebook

Глава Сумской ОВА/ОДА Дмитрий Живицкий рассказал о ситуации в области за сутки 31 марта, в частности, что, несмотря на боевые действия, в Сумской области намерены начать посевную.

Источник: Телеграмм Живицкого

Прямая речь: "Несмотря на все, на Сумщине планируем начинать посевную!"

Там, где не стреляют, будем сеять. Аграрии готовят почву под посев яровых культур".

Детали: Также глава ОВА сообщил, что идет восстановление электроснабжения в Тростянце.

"Газоснабжение в Тростянце почти восстановлено (осталось подключить менее 50 абонентов)", – говорится в сообщении Живицкого.

Кроме того, отмечается, что в область прибыл гуманитарный груз Агентства ООН по делам беженцев – продукты питания, лекарства, медицинское оборудование, детское питание, предметы гигиены, одеяла, спальные мешки.

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Напомним: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "на всей нашей земле" должны сделать полноценную посевную кампанию, "насколько это возможно".

Генштаб заявил, что российские оккупанты уничтожают сельскохозяйственную технику и ставят под угрозу начало посевной кампании в отдельных регионах Украины. 

Темы: Сумская область
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