США вводят отметку "пол Х" в паспортах

С 11 апреля граждане США смогут выбирать отметку "X" в графе, где указывается пол. Это, в сущности, позволяет не указывать пол.

Источник: заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена

Дословно: "Начиная с 11 апреля, граждане США смогут выбрать X как гендерный маркер в своем заявлении на получение паспорта в США, и эта опция станет доступной для другой документации со следующего года".

"…определение гендерного маркера X будет "неуказанная или иная гендерная идентичность".

"Это определение уважает конфиденциальность людей и поддерживает инклюзивность".

Детали: В заявлении отмечается, что Госдеп является первым федеральным государственным агентством, которое предлагает маркер пола "X" в документе, удостоверяющем личность.

"Мы подтверждаем наше обязательство поощрять и защищать свободу, достоинство и равенство всех людей – в том числе трансгендерных, небинарных и гендерно неконформных лиц по всему миру", – говорится в заявлении.

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Напомним: Государственный департамент США объявил о выдаче первого американского паспорта с отметкой "пол Х".