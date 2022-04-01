Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США вводят отметку "пол Х" в паспортах

Ольга ГлущенкоПятница, 1 апреля 2022, 03:12
США вводят отметку пол Х в паспортах
фото: Getty Images

С 11 апреля граждане США смогут выбирать отметку "X" в графе, где указывается пол. Это, в сущности, позволяет не указывать пол.

Источник: заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена

Дословно: "Начиная с 11 апреля, граждане США смогут выбрать X как гендерный маркер в своем заявлении на получение паспорта в США, и эта опция станет доступной для другой документации со следующего года".

Реклама:

"…определение гендерного маркера X будет "неуказанная или иная гендерная идентичность".

"Это определение уважает конфиденциальность людей и поддерживает инклюзивность".

Детали: В заявлении отмечается, что Госдеп является первым федеральным государственным агентством, которое предлагает маркер пола "X" в документе, удостоверяющем личность.

ВИДЕО ДНЯ

"Мы подтверждаем наше обязательство поощрять и защищать свободу, достоинство и равенство всех людей – в том числе трансгендерных, небинарных и гендерно неконформных лиц по всему миру", – говорится в заявлении.

Напомним: Государственный департамент США объявил о выдаче первого американского паспорта с отметкой "пол Х".

Темы: СШАгендерпаспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
США
В Пентагоне заверили, что средств для нужд Украины хватит
Apple объявила дату осенней презентации, на которой покажет iPhone 15
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на четверть миллиарда
Последние новости
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
12:04
Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным
12:04
У Кличко объяснили, почему тратят миллиарды на строительство транспортных развязок во время войны
Все новости...
Реклама: