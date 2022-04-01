Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Грузии заявила, что страна уже присоединилась к санкциям против РФ

Ольга ГлущенкоПятница, 1 апреля 2022, 03:40
Саломе Зурабишвили, фото: Getty Images

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна присоединяется ко всем введенным санкциям против России из-за вторжения в Украину.

Источник: Зурабишвили в эфире телеканала CNN

Прямая речь: "Мы участвуем во всех международных финансовых санкциях против РФ, и это действительно уже что-то значит для нашего финансового сектора".

Детали: По ее словам, Грузия также поддерживает все международные резолюции в поддержку Украины.

Следует заметить, что Зурабишвили не имеет полномочий объявлять о санкциях, ведь по Конституции страной руководит премьер. Кроме того, с конца февраля она имеет серьезный конфликт с правительством из-за принципиальных разногласий касательно нападения РФ на Украину.

Напомним: Глава украинского парламента Руслан Стефанчук 6 марта обратился к властям Грузии из-за намерения последней развивать торговлю с РФ, несмотря на международные санкции против Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ об отзыве посла Украины в Грузии Игоря Долгова из-за отсутствия результатов работы в отстаивании интересов государства.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: "Не моя война". Как власти Грузии не захотели поддерживать Украину во время российской агрессии

Темы: ГрузияРосcиясанкциивойна
Главное сегодня

обновленоВ Тернополе раздался взрыв, мэр заявил о ракетном обстреле

Орбан побеждает на выборах в Венгрии со значительным преимуществом

Эпифаний заявил, что Кирилл встал на сторону антихриста

После огласки о зверствах РФ в Буче россияне сами созывают Совбез ООН

Жителей Донбасса призывают выехать из-за возможной эскалации

ВИДЕОЗеленский пригласил Меркель и Саркози в Бучу, чтобы увидеть последствия их сотрудничества с Путиным

Все новости...
Грузия
В МИД Грузии отреагировали на заявления о присоединении Южной Осетии к РФ
"Референдум" о присоединении оккупированной Южной Осетии к России может пройти в мае-июне
Россияне ждут "референдума" в Южной Осетии по присоединению к РФ
Последние новости
05:00
Дуда о снимках из Бучи: Это отрицает идею компромисса — Украине нужно оружие
04:10
фотоОбнародованы фото братской могилы в Буче
03:15
В России "объяснили" совершенные в Буче зверства — обвинили ВСУ и приплели США
02:30
Каховка: Военные РФ похитили четырех активистов
01:53
фотоКомандование Сил спецопераций: Россияне бросили в Украине ЗРК "Бук"
01:18
Сумщина: Россияне начали выходить из области
01:11
Президент Вучич выигрывает выборы в Сербии – экзит-пол
00:52
Генштаб: В Белгород из Беларуси перебрасывают российских десантников
00:31
ВСУ уничтожили 5 воздушных целей РФ и заставили самолет-ретранслятор сесть в Ростове
00:25
Мариуполь наверняка является ключевой целью РФ – британская разведка
Все новости...