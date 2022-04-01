Президент Грузии заявила, что страна уже присоединилась к санкциям против РФ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна присоединяется ко всем введенным санкциям против России из-за вторжения в Украину.

Источник: Зурабишвили в эфире телеканала CNN

Прямая речь: "Мы участвуем во всех международных финансовых санкциях против РФ, и это действительно уже что-то значит для нашего финансового сектора".

Детали: По ее словам, Грузия также поддерживает все международные резолюции в поддержку Украины.

Следует заметить, что Зурабишвили не имеет полномочий объявлять о санкциях, ведь по Конституции страной руководит премьер. Кроме того, с конца февраля она имеет серьезный конфликт с правительством из-за принципиальных разногласий касательно нападения РФ на Украину.

Напомним: Глава украинского парламента Руслан Стефанчук 6 марта обратился к властям Грузии из-за намерения последней развивать торговлю с РФ, несмотря на международные санкции против Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ об отзыве посла Украины в Грузии Игоря Долгова из-за отсутствия результатов работы в отстаивании интересов государства.

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