Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США: Россияне повредили не менее шести зернохранилищ в Украине

Анастасия КалатурПятница, 1 апреля 2022, 03:55

Россияне повредили не менее шести зернохранилищ на востоке Украины.

Источник: официальный представитель правительства США в Reuters

Детали: Чиновник сказал, что, по данным Штатов, российские войска неоднократно повреждают зернохранилища на востоке Украины.

Как отмечается, это свидетельствует о серьезности российских атак, влияющих на глобальные поставки продовольствия: "Безрассудное повреждение Россией этих зернохранилищ является ярким примером того, как война Путина напрямую касается мирных жителей Украины и угрожает продовольственной безопасности во всем мире".

Чиновник сказал, что поскольку страны Африки и Ближнего Востока зависят от экспорта украинской пшеницы, уничтожение этих запасов продовольствия и складских помещений может привести к дефициту и росту цен в и без того уязвимых экономиках.

Напомним: Россияне блокируют в Черноморском регионе 94 гражданских судна с продовольствием и уже разбомбили три гражданских судна, которые перевозили товары из черноморских портов по всему миру - в частности, зафрахтованное агрокомпанией.

Темы: войнаРосcия
Главное сегодня

ТТела убитых появились на улицах Бучи в период оккупации города войсками РФ – снимки спутника

Медведев эмоционально отреагировал на высылку дипломатов РФ из ряда стран

ЕС рассматривает альтернативу эмбарго для нефти и угля из РФ – WSJ

Зеленский о статье РИА Новости: Одно из доказательств для будущего трибунала

Лавров говорит, что есть шансы на соглашение с украинскими переговорщиками

"Прямой" и "Пятый" заявили, что их отключили от цифрового вещания

Все новости...
война
Грузия заявила, что присоединяется к санкциям против России
План Путина захватить Украину уже провалился – глава армии Британии
Донецкая область: захватчики за сутки убили 5 гражданских и ранили 22
Последние новости
04:47
В Конотопском районе нашли по меньшей мере троих замученных россиянами украинцев
04:21
Из Донбасса за сутки эвакуировали более тысячи человек
03:44
ООН: Украина — одна из самых заминированных стран мира
03:25
Оккупанты в Донецкой области обстреляли химзавод
02:58
Президент присвоил звания Герой Украины еще 6 военным
02:46
США: Россия пересматривает свои военные цели, готовит удар на востоке Украины
02:15
Зеленский выступит в Совбезе ООН
01:52
В Пентагоне рассказали о новых поставках для Украины
01:50
Еще больше самолетов перебросили США в Польшу
01:35
Финский министр ожидает, что ЕС наложит запрет на российскую нефть
Все новости...