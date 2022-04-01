США: Россияне повредили не менее шести зернохранилищ в Украине

Россияне повредили не менее шести зернохранилищ на востоке Украины.

Источник: официальный представитель правительства США в Reuters

Детали: Чиновник сказал, что, по данным Штатов, российские войска неоднократно повреждают зернохранилища на востоке Украины.

Как отмечается, это свидетельствует о серьезности российских атак, влияющих на глобальные поставки продовольствия: "Безрассудное повреждение Россией этих зернохранилищ является ярким примером того, как война Путина напрямую касается мирных жителей Украины и угрожает продовольственной безопасности во всем мире".

Чиновник сказал, что поскольку страны Африки и Ближнего Востока зависят от экспорта украинской пшеницы, уничтожение этих запасов продовольствия и складских помещений может привести к дефициту и росту цен в и без того уязвимых экономиках.

Напомним: Россияне блокируют в Черноморском регионе 94 гражданских судна с продовольствием и уже разбомбили три гражданских судна, которые перевозили товары из черноморских портов по всему миру - в частности, зафрахтованное агрокомпанией.