Северодонецк: два человека погибли из-за обстрелов россиян
Пятница, 1 апреля 2022, 07:21
Из-за мощных обстрелов россиянами Луганщины 2 человека в Северодонецке погибли, 2 человека в Лисичанске и Тошковке пострадали.
Источник: глава Луганской ОГА Сергей Гайдай
Детали: Также были обстрелы Рубежного, Кременной, Ивановки. 18 домов разрушены. Среди них 9 многоквартирных и 9 частных домов, хозяйственные постройки, объекты инфраструктуры.
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Спасены из пламени 4 человека.
Без газоснабжения – 32 населенных пункта (около 73 500 человек), из них 28 – полностью без газа.
22 населенных пункта полностью обесточены. Света нет у 124 914 потребителей области.
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31 марта украинские защитники отбили попытку россиян обойти наши позиции в районах населенных пунктов Попасная и Новотошковское.