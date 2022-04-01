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Северодонецк: два человека погибли из-за обстрелов россиян

Анастасия КалатурПятница, 1 апреля 2022, 07:21

Из-за мощных обстрелов россиянами Луганщины 2 человека в Северодонецке погибли, 2 человека в Лисичанске и Тошковке  пострадали.

Источник: глава Луганской ОГА Сергей Гайдай

Детали: Также были обстрелы Рубежного, Кременной, Ивановки. 18 домов разрушены. Среди них 9 многоквартирных и 9 частных домов, хозяйственные постройки, объекты инфраструктуры.

Спасены из пламени 4 человека.

Без газоснабжения – 32 населенных пункта (около 73 500 человек), из них 28 – полностью без газа.

22 населенных пункта полностью обесточены. Света нет у 124 914 потребителей области.

31 марта украинские защитники отбили попытку россиян обойти наши позиции в районах населенных пунктов Попасная и Новотошковское.

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Темы: Луганская областьвойна
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