Россия перебросила в Украину военных из Грузии из-за неожиданных потерь – разведка Британии

Россия перебросила до 2 тысяч своих военных с территорий Грузии, потому что имеет неожиданные потери в войне против Украины, считает британская разведка.

Источник: Министерство обороны Великобритании в анализе за 31 марта 2022 года

Дословно: "Россия передислоцирует части своих сил из Грузии, чтобы усилить вторжение в Украину. От 1200 до 2000 этих российских войск реорганизуются в 3 батальонные тактические группы.

Маловероятно, что Россия планировала создать подкрепление таким образом, и это свидетельствует о неожиданных потерях, которые она понесла во время вторжения".

