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Россия перебросила в Украину военных из Грузии из-за неожиданных потерь – разведка Британии

Елена РощинаПятница, 1 апреля 2022, 08:06

Россия перебросила до 2 тысяч своих военных с территорий Грузии, потому что имеет неожиданные потери в войне против Украины, считает британская разведка.

Источник: Министерство обороны Великобритании в анализе за 31 марта 2022 года

Дословно: "Россия передислоцирует части своих сил из Грузии, чтобы усилить вторжение в Украину. От 1200 до 2000 этих российских войск реорганизуются в 3 батальонные тактические группы.

Маловероятно, что Россия планировала создать подкрепление таким образом, и это свидетельствует о неожиданных потерях, которые она понесла во время вторжения".

Этому предшествовало: 30 марта Генштаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что российские войска в Украине пополнили подразделениями с оккупированных территорий Грузии – всего прибыло около 2 тысяч человек: это подразделения 4-й (Цхинвальский район, Южная Осетия) и 7-й (Абхазия) военных баз, входящих в состав Южного военного округа РФ

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От 4-й военной базы было сформировано и отправлено в Украину три БТГр общей численностью до 1200 человек российских и осетинских военнослужащих. Из подразделений 7-й военной базы было сформировано две БТГр, а это порядка 800 человек.

Позже российское издание "Медиазона" сообщило, что порядка 300 военнослужащих из так называемой "Южной Осетии" отказались участвовать в боевых действиях на территории Украины и самостоятельно вернулись в Цхинвали.

Тем временем сотни сирийских боевиков направляются в Украину, чтобы воевать на стороне России, по меньшей мере 300 наемников из Сирии уже прибыли на подготовку в РФ.

Темы: РосcиявойнаГрузия
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