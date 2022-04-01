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Месяц прожил в землянке в лесу: в Ровенской области задержан возможный корректировщик

Валентина РоманенкоПятница, 1 апреля 2022, 10:44
фото полиции

В Ровенской области полицейские задержали уроженца Днепропетровщины, который месяц скрывался в лесу, его подозревают в содействии врагу.

Источник: полиция Ровенской области

Детали: 23-летний уроженец Кривого Рога почти месяц прятался и жил в лесу. При себе у него было два мобильных телефона и планшет.

О подозрительном мужчине полицейскому офицеру общины сообщили жители села Грушвица Друга Ровенского района. Вечером 31 марта его задержали правоохранители

Выяснилось, что мужчина проживал в землянке, которую вырыл собственноручно в лесном массиве.

 

Объяснил полицейским, что в деревне якобы живет его бабушка, к которой он приехал с началом полномасштабного вторжения. Однако, по его словам, уже в первые дни проживания с ней начались конфликты, поэтому молодой человек покинул дом.

По словам жителей села, молодой человек часто въезжал, в том числе и в те населенные пункты, где происходили авиаудары.

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Более тщательной проверкой лица занимаются работники СБУ, которым его передали полицейские.

Темы: Ровенская областьвойнаполицияСБУ
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