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В России начался весенний призыв, стала популярнее альтернативная служба 

Елена РощинаПятница, 1 апреля 2022, 11:03

В России на фоне войны против Украині начался весенний призыв: с 1 апреля по 15 июля 2022 года молодых людей от 18 до 27 лет призывают на срочную службу. 

Источник: "Медуза" и русская служба BBC

Детали: 31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, в российскую армию должны отправиться 134,5 тысячи человек. 

29 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что мужчины, отправленные на срочную военную службу весной этого года, не будут участвовать в "спецоперации", но есть ряд свидетельств о том, что на войну в Украину отправляют и призывников, которых под давлением убедили подписать контракт, и обычных срочников.

Поэтому все больше российских юношей призывного возраста ищут способы избежать службы, а на горячие линии Комитета солдатских матерей растет количество запросов относительно альтернативной гражданской службы (АГС), пишет "Медуза". 

В бот "Сознательный отказ от военной службы в России" за последний месяц обратилось несколько тысяч человек, хотя до 24 февраля АГС не пользовалась таким вниманием.

"Медуза" отмечает, что 3 марта депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о призыве на военную службу лиц, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных акциях против использования российских войск за границей: их предлагают направлять на военную службу в т. н. "ДНР" и "ЛНР".

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Темы: Росcиявойнаармия
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