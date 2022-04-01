СБУ поймала мошенника, который переправлял мужчин за границу
Пятница, 1 апреля 2022, 11:44
На Львовщине спецслужба разоблачила и блокировала механизм незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.
Источник: СБУ Львовщины
Детали: Известно, что противоправную деятельность организовал 24-летний житель Львовщины. В свою схему мужчина планировал привлечь и медиков для изготовления медицинских документов, с которыми мужчины призывного возраста могли покинуть Украину.
Правоохранители задержали злоумышленника при получении неправомерной выгоды – $2 тысячи.
В настоящее время фигурант сообщен о подозрении.