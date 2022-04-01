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СБУ поймала мошенника, который переправлял мужчин за границу

Пятница, 1 апреля 2022, 11:44

На Львовщине спецслужба разоблачила и блокировала механизм незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.

Источник: СБУ Львовщины

Детали: Известно, что противоправную деятельность организовал 24-летний житель Львовщины. В свою схему мужчина планировал привлечь и медиков для изготовления медицинских документов, с которыми мужчины призывного возраста могли покинуть Украину.

Правоохранители задержали злоумышленника при получении неправомерной выгоды – $2 тысячи.

В настоящее время фигурант сообщен о подозрении.

 

Темы: ЛьвовщинаСБУграницавойна
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