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Теробороне Ровенщины запретили носить оружие в общественных местах

Роман ПетренкоПятница, 1 апреля 2022, 12:39
Теробороне Ровенщины запретили носить оружие в общественных местах

Глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль сообщил, что в регионе решили запретить ношение огнестрельного оружия членами добровольческих формирований территориальных общин.

Источник: Коваль в Telegram

Прямая речь Коваля: "На Совете обороны области приняли решение запретить безосновательное ношение членами добровольческих формирований территориальных общин оружия и щеголение им в общественных местах.

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Сейчас не время махать ею где угодно. Оружие для того, чтобы защищать Родину.

Отмечаю, членам ДФТГ Ровенской области неукоснительно соблюдать требования Уставов Вооруженных Сил Украины!".

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Темы: Ровенская областьвойнаоружие
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