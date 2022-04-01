Теробороне Ровенщины запретили носить оружие в общественных местах
Пятница, 1 апреля 2022, 12:39
Глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль сообщил, что в регионе решили запретить ношение огнестрельного оружия членами добровольческих формирований территориальных общин.
Источник: Коваль в Telegram
Прямая речь Коваля: "На Совете обороны области приняли решение запретить безосновательное ношение членами добровольческих формирований территориальных общин оружия и щеголение им в общественных местах.
Сейчас не время махать ею где угодно. Оружие для того, чтобы защищать Родину.
Отмечаю, членам ДФТГ Ровенской области неукоснительно соблюдать требования Уставов Вооруженных Сил Украины!".