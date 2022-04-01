В Зоне отчуждения заметили вражеский танк: двигался к Чернобылю
Утром 1 апреля в Зоне отчуждения был замечен российский танк – он двигался в направлении Чернобыля.
Источник: Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС" в Facebook
Дословно госпредприятие: "В 7 часов утра 1 апреля на территории зоны отчуждения, прилегающей к админстроениям ("Остров"), было зафиксировано перемещение одной единицы тяжелой военной техники, а именно танка, двигавшегося в направлении города Чернобыля".
Детали: Сообщается, что радиационное состояние на площадке ЧАЭС – без изменений.
Параметры контролируемого оборудования находятся в пределах, определенных технологическим регламентом. А персонал, находящийся на смене с 20 марта, обеспечивает ядерную и радиационную безопасность.
В госпредприятии напомнили, что 31 марта около 20:00 российские оккупанты покинули территорию Чернобыльской АЭС. Пути доступа на промышленную площадку взял под контроль персонал станции.
Предыстория:
- 31 марта Энергоатом сообщил, что российские оккупанты собираются покинуть Чернобыльскую АЭС и ее город-спутник Славутич.
- Российские военные захватили Чернобыльскую атомную электростанцию в первый день войны, 24 февраля. Персонал стал заложником оккупантов, потому что россияне не давали провести ротацию, усталость работников угрожала безопасности на законсервированной ЧАЭС.
- Российские оккупанты, которые без защиты проехали по территории Рыжего леса в Чернобыльской зоне, подняли радиоактивную пыль.
- "Энергоатом" ранее сообщал, что российские захватчики испытывают значительное внешнее и внутреннее облучение в Чернобыльской зоне отчуждения.