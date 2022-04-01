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В Зоне отчуждения заметили вражеский танк: двигался к Чернобылю

Ирина БалачукПятница, 1 апреля 2022, 14:04
В Зоне отчуждения заметили вражеский танк: двигался к Чернобылю
Фото с Facebook ДСП "Чернобыльская АЭС"

Утром 1 апреля в Зоне отчуждения был замечен российский танк – он двигался в направлении Чернобыля.

Источник: Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС" в Facebook

Дословно госпредприятие: "В 7 часов утра 1 апреля на территории зоны отчуждения, прилегающей к админстроениям ("Остров"), было зафиксировано перемещение одной единицы тяжелой военной техники, а именно танка, двигавшегося в направлении города Чернобыля".

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Детали: Сообщается, что радиационное состояние на площадке ЧАЭС – без изменений.

Параметры контролируемого оборудования находятся в пределах, определенных технологическим регламентом. А персонал, находящийся на смене с 20 марта, обеспечивает ядерную и радиационную безопасность.

В госпредприятии напомнили, что 31 марта около 20:00 российские оккупанты покинули территорию Чернобыльской АЭС. Пути доступа на промышленную площадку взял под контроль персонал станции.

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Темы: ЧернобыльАЭСвойна
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