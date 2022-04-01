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Эвакуационные автобусы с людьми наконец выехали из Мелитополя – мэр

Ирина БалачукПятница, 1 апреля 2022, 14:47
ФОТО ИЗ FACEBOOK ФЕДОРОВА

Мэр города Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в обед 1 апреля эвакуационные автобусы с людьми наконец-то выехали из города.

Источник: Федоров в Facebook

Прямая речь Федорова: "Наконец-то автобусы, эвакуирующие людей из Мелитополя, выезжают из города. В настоящее время колонна из 6 автобусов, 3 грузовиков и более 300 легковых автомобилей двигается в сторону Запорожья.

Ждем вас и надеемся, что ваш путь будет безопасным и легким". 

 
Фото из Facebook Федорова

Детали: По его словам, мелитопольцы, искренне любящие родной край, должны покидать его, потому что российские оккупанты превратили жизнь мирных людей в ад.

Мэр напомнил, что в течение нескольких дней захватчики блокировали "зеленый" коридор и не давали автобусам въехать в Мелитополь.

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За это время более 1000 человек собрались возле пункта выезда и ждали эвакуации.

Федоров поблагодарил отважных сотрудников ГСЧС, которые помогают эвакуировать людей и доставлять гуманитарную помощь.

Он также заверил других мелитопольцев, которые хотели, но не смогли эвакуироваться 1 апреля, что власти будут продолжать организовывать гуманитарные коридоры.

Темы: Мелитопольэвакуациявойна
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