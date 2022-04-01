Владимир Кличко встретился с Шольцем, канцлером Австрии и рядом министров: призвал поддерживать Украину
Украинский боксер и бывший чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко провел встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем, австрийским канцлером Карлом Нехаммером и несколькими членами немецкого правительства, чтобы убедить их увеличить помощь для Украины.
Источник: facebook-страница Виталия Кличко
Прямая речь Виталия Кличко: "Владимир на всех встречах подчеркивает необходимость дальнейшей помощи Украине, которая борется сегодня за существование своего государства и свою свободу.
Он поехал в Германию в составе украинской делегации, чтобы убедить партнеров Украины в необходимости более мощной поддержки и помощи нашему государству. В частности, о предоставлении политической поддержки, экономической и военной помощи.
На каждой встрече он рассказывал и показывал европейским политикам видео о том, что сегодня делает с Украиной и ее мирными жителями российская армия".
Детали: Кроме того, Владимир Кличко провел разговоры с немецким вице-канцлером и министром экономики Робертом Хабеком, министром иностранных дел Анналеной Бербок, министром финансов Кристианом Линднером и главой ведомства федерального канцлера Германии Вольфгангом Шмидтом.
В разговоре с Нехаммером брат киевского мэра убеждал в необходимости прекратить экономические отношения Австрии с Россией и усилить давление на государство-агрессора.
Также на встрече были лидеры политических партий Германии, формирующих коалицию в Бундестаге.
Почему это важно: Виталий и Владимир Кличко долгое время проживали в Германии в 2000-х годах, где они приобрели немалую популярность в немецком обществе. Владимир Кличко до сих пор имеет свои благотворительные и социальные проекты в Германии.
Виталий Кличко в сентябре 2021 года ездил в Германию, чтобы поддержать в ходе парламентской кампании одну из партий – ХДС/ХСС.
Узнаваемость братьев Кличко может повлиять на рост поддержки гражданами Германии идей относительно необходимости поставки более современных и летальных видов вооружения для Украины и запрета импорта энергоносителей из России.
Предыстория:
- 29 марта посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, что в первые сутки полномасштабного вторжения России в Украину министр финансов Линднер отказался помогать Украине, потому что "независимой Украине осталось несколько часов".
- Министр иностранных дел ФРГ Бербок заявила 31 марта, что Германия готова стать гарантом безопасности для Украины.
- Источники издания Der Spiegel сообщали, что Германия стремится предоставить больше вооружения для Украины.
- Канцлер ФРГ Шольц ранее заявлял о недопустимости оскорблений и побоев обычных россиян за вторжение РФ в Украину, но недавно признал, что Россия напала на Украину из-за своих "империалистических взглядов".
27 марта в воскресенье в Вене в Австрии прошел многолюдный митинг с концертом в поддержку Украины.