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Владимир Кличко встретился с Шольцем, канцлером Австрии и рядом министров: призвал поддерживать Украину 

Денис КарловскийПятница, 1 апреля 2022, 15:38
Владимир Кличко и немецкий канцлер Олаф Шольц. фото: виталий кличко

Украинский боксер и бывший чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко провел встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем, австрийским канцлером Карлом Нехаммером и несколькими членами немецкого правительства, чтобы убедить их увеличить помощь для Украины.

Источник: facebook-страница Виталия Кличко

Прямая речь Виталия Кличко: "Владимир на всех встречах подчеркивает необходимость дальнейшей помощи Украине, которая борется сегодня за существование своего государства и свою свободу.

Он поехал в Германию в составе украинской делегации, чтобы убедить партнеров Украины в необходимости более мощной поддержки и помощи нашему государству. В частности, о предоставлении политической поддержки, экономической и военной помощи.

На каждой встрече он рассказывал и показывал европейским политикам видео о том, что сегодня делает с Украиной и ее мирными жителями российская армия".

Детали: Кроме того, Владимир Кличко провел разговоры с немецким вице-канцлером и министром экономики Робертом Хабеком, министром иностранных дел Анналеной Бербок, министром финансов Кристианом Линднером и главой ведомства федерального канцлера Германии Вольфгангом Шмидтом.

В разговоре с Нехаммером брат киевского мэра убеждал в необходимости прекратить экономические отношения Австрии с Россией и усилить давление на государство-агрессора.

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Также на встрече были лидеры политических партий Германии, формирующих коалицию в Бундестаге.

Владимир Кличко и австрийский канцлер Карл Нехаммер
Владимир Кличко и австрийский канцлер Карл Нехаммер
фото: виталий кличко
Виталий Кличко с немецким вице-канцлером и министром экономики Робертом Хабеком
Виталий Кличко с немецким вице-канцлером и министром экономики Робертом Хабеком
Фото: Виталий Кличко
Владимир Кличко с министром финансов ФРГ Кристианом Линднером, который отказался помогать Украине в первые дни войны и ждал падения Киева
Владимир Кличко с министром финансов ФРГ Кристианом Линднером, который отказался помогать Украине в первые дни войны и ждал падения Киева
Фото: Виталий Кличко
Владимир Кличко и Роберт Хабек
Владимир Кличко и Роберт Хабек
Фото: Виталий Кличко

Почему это важно: Виталий и Владимир Кличко долгое время проживали в Германии в 2000-х годах, где они приобрели немалую популярность в немецком обществе. Владимир Кличко до сих пор имеет свои благотворительные и социальные проекты в Германии.

Виталий Кличко в сентябре 2021 года ездил в Германию, чтобы поддержать в ходе парламентской кампании одну из партий – ХДС/ХСС.

Узнаваемость братьев Кличко может повлиять на рост поддержки гражданами Германии идей относительно необходимости поставки более современных и летальных видов вооружения для Украины и запрета импорта энергоносителей из России.

Предыстория:

  • 29 марта посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, что в первые сутки полномасштабного вторжения России в Украину министр финансов Линднер отказался помогать Украине, потому что "независимой Украине осталось несколько часов".
  • Министр иностранных дел ФРГ Бербок заявила 31 марта, что Германия готова стать гарантом безопасности для Украины.
  • Источники издания Der Spiegel сообщали, что Германия стремится предоставить больше вооружения для Украины.
  • Канцлер ФРГ Шольц ранее заявлял о недопустимости оскорблений и побоев обычных россиян за вторжение РФ в Украину, но недавно признал, что Россия напала на Украину из-за своих "империалистических взглядов".

27 марта в воскресенье в Вене в Австрии прошел многолюдный митинг с концертом в поддержку Украины.

Темы: ГерманияАвстрияШольцсанкции
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