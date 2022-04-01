Владимир Кличко встретился с Шольцем, канцлером Австрии и рядом министров: призвал поддерживать Украину 

Украинский боксер и бывший чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко провел встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем, австрийским канцлером Карлом Нехаммером и несколькими членами немецкого правительства, чтобы убедить их увеличить помощь для Украины.

Источник: facebook-страница Виталия Кличко

Прямая речь Виталия Кличко: "Владимир на всех встречах подчеркивает необходимость дальнейшей помощи Украине, которая борется сегодня за существование своего государства и свою свободу.

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Он поехал в Германию в составе украинской делегации, чтобы убедить партнеров Украины в необходимости более мощной поддержки и помощи нашему государству. В частности, о предоставлении политической поддержки, экономической и военной помощи.

На каждой встрече он рассказывал и показывал европейским политикам видео о том, что сегодня делает с Украиной и ее мирными жителями российская армия".

Детали: Кроме того, Владимир Кличко провел разговоры с немецким вице-канцлером и министром экономики Робертом Хабеком, министром иностранных дел Анналеной Бербок, министром финансов Кристианом Линднером и главой ведомства федерального канцлера Германии Вольфгангом Шмидтом.

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В разговоре с Нехаммером брат киевского мэра убеждал в необходимости прекратить экономические отношения Австрии с Россией и усилить давление на государство-агрессора.

Также на встрече были лидеры политических партий Германии, формирующих коалицию в Бундестаге.

Владимир Кличко и австрийский канцлер Карл Нехаммер фото: виталий кличко

Виталий Кличко с немецким вице-канцлером и министром экономики Робертом Хабеком Фото: Виталий Кличко

Владимир Кличко с министром финансов ФРГ Кристианом Линднером, который отказался помогать Украине в первые дни войны и ждал падения Киева Фото: Виталий Кличко

Владимир Кличко и Роберт Хабек Фото: Виталий Кличко

Почему это важно: Виталий и Владимир Кличко долгое время проживали в Германии в 2000-х годах, где они приобрели немалую популярность в немецком обществе. Владимир Кличко до сих пор имеет свои благотворительные и социальные проекты в Германии.

Виталий Кличко в сентябре 2021 года ездил в Германию, чтобы поддержать в ходе парламентской кампании одну из партий – ХДС/ХСС.

Узнаваемость братьев Кличко может повлиять на рост поддержки гражданами Германии идей относительно необходимости поставки более современных и летальных видов вооружения для Украины и запрета импорта энергоносителей из России.

Предыстория:

29 марта посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, что в первые сутки полномасштабного вторжения России в Украину министр финансов Линднер отказался помогать Украине, потому что "независимой Украине осталось несколько часов".

Министр иностранных дел ФРГ Бербок заявила 31 марта, что Германия готова стать гарантом безопасности для Украины.

Источники издания Der Spiegel сообщали, что Германия стремится предоставить больше вооружения для Украины.

Канцлер ФРГ Шольц ранее заявлял о недопустимости оскорблений и побоев обычных россиян за вторжение РФ в Украину, но недавно признал, что Россия напала на Украину из-за своих "империалистических взглядов".

27 марта в воскресенье в Вене в Австрии прошел многолюдный митинг с концертом в поддержку Украины.