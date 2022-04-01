Самолет лукашенковского олигарха после нападения России продолжает летать в ЕС и Британию

Частный самолет Embraer, которым пользуется приближенный к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко Николай Воробей 1 апреля прилетел из Стамбула в Лондон.

Источник: публичный онлайн радар

Детали: Именно на этом борте бежал из Украины соратник Виктора Медведчука Тарас Козак год назад 24 февраля.

В первый день войны 24 февраля самолет за один день совершил перелет Москва-Лондон-Москва. А 26 февраля вылетел из Москвы в Женеву и до сих пор не возвращался в Россию.

С 24 февраля самолет четыре раза успел побывать в Лондоне, четыре раза посетил Женеву, один раз был в Ницце, дважды в Каире, один раз в Дубае и 5 раз останавливался в Стамбуле.

29 марта самолет вылетел из Ниццы в столицу Египта Каир и в тот же день улетел в Дубай.

27 марта борт вылетел из Женевы (Швейцария), посетил Каир и Стамбул и прилетел в Ниццу.

ВИДЕО ДНЯ

А 25 марта борт из Стамбула слетал в Лондон и приземлился в Женеве.

В общем с начала полномасштабного вторжения России в Украину борт летает регулярно в ЕС и Великобританию. И сейчас базируется не в Москве, а в Стамбуле.

Украинский народный депутат и один из ближайших соратников Виктора Медведчука Тарас Козак до побега из Украины и после того, как на его самолет были наложены санкции СНБО, неоднократно пользовался этим самолетом вместе с менеджерами Воробья и членами семьи Медведчука.

Редакция Украинской правды работает над тем, чтобы выяснить, кто именно сейчас использует этот борт, и летают ли на нем члены семей Медведчука и Казака или лично Козак.

Николай Воробей ­– белорусский олигарх, против которого из-за приближенности к режиму Александра Лукашенко Европейский союз в декабре 2020 года ввел санкции в связи с фальсификациями президентских выборов в Беларуси в 2020 году.

Также у Воробья есть общий бизнес с Виктором Медведчуком. Через банк Воробья Медведчук покупал в Украине телеканалы News One и ZIK. Также Воробью принадлежала часть скандально известного продуктопровода "Самара-Западное направление", который Украина вернула в государственную собственность решением СНБО.