За март в Киеве и области саперы уничтожили 10 тысяч боеприпасов

Специалисты полиции совместно с спасателями изъяли и уничтожили уже 10 тысяч боеприпасов в столице и Киевской области.

Источник: пресс-служба Национальной полиции

Дословно: "В течение марта на территории Киева и Киевской области специалисты взрывотехнической службы Национальной полиции Украины совместно с коллегами из ГСЧС Украины изъяли и уничтожили около 10 тысяч боеприпасов разного вида.

Неразорванные боеприпасы специалисты контролируемо уничтожают в специально отведенных местах".

Детали: По данным полиции, среди боеприпасов саперы находили несдетонированные тактические ракеты, авиационные бомбы, большое количество артиллерийских боеприпасов и ручные гранаты.

Кроме того, в одном из районов столицы обнаружили и обезвредили дрон-камикадзе россиян, который оставался в состоянии боевой готовности.

В полиции в очередной раз напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов гражданам запрещено приближаться к ним и прикасаться.

ВИДЕО ДНЯ

О любой такой находке нужно сообщать в территориальные подразделения полиции или через telegram-чат Киберполиции @ukraine_avanger_bot. Отдельно с правилами поведения с неразорванными снарядами можно ознакомиться по ссылке.

Предыстория: