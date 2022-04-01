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За март в Киеве и области саперы уничтожили 10 тысяч боеприпасов

Денис КарловскийПятница, 1 апреля 2022, 17:27
За март в Киеве и области саперы уничтожили 10 тысяч боеприпасов
Украинские защитники на майдане независимости в киеве. фото иллюстративное: getty images

Специалисты полиции совместно с спасателями изъяли и уничтожили уже 10 тысяч боеприпасов в столице и Киевской области.

Источник: пресс-служба Национальной полиции

Дословно: "В течение марта на территории Киева и Киевской области специалисты взрывотехнической службы Национальной полиции Украины совместно с коллегами из ГСЧС Украины изъяли и уничтожили около 10 тысяч боеприпасов разного вида.

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Неразорванные боеприпасы специалисты контролируемо уничтожают в специально отведенных местах".

Детали: По данным полиции, среди боеприпасов саперы находили несдетонированные тактические ракеты, авиационные бомбы, большое количество артиллерийских боеприпасов и ручные гранаты.

Кроме того, в одном из районов столицы обнаружили и обезвредили дрон-камикадзе россиян, который оставался в состоянии боевой готовности.

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В полиции в очередной раз напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов гражданам запрещено приближаться к ним и прикасаться.

О любой такой находке нужно сообщать в территориальные подразделения полиции или через telegram-чат Киберполиции @ukraine_avanger_bot. Отдельно с правилами поведения с неразорванными снарядами можно ознакомиться по ссылке.

Предыстория:

  • Британская разведка прогнозирует, что в ближайшие недели в окрестностях Киева будут идти ожесточенные бои, несмотря на заявленный россиянами отвод войск на киевском направлении. Вооруженные силы Украины зафиксировали отвод 700 единиц техники российских оккупантов, но предупреждают, что провокации и наступление могут возобновиться.
  • В столице из-за постоянных взрывов боеприпасов, снарядов артиллерии и ракет в окрестностях регулярно сообщают об опасном уровне загрязнения воздуха.

Темы: КиевКиевская областьминированиеМВД
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