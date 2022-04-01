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Ким шутит: тех, кто не будет сдавать военную технику, будут лишать субсидий

Пятница, 1 апреля 2022, 20:54

Руководитель Николаевской ОГА/ОВА Виталий Ким опубликовал сообщение об установлении денежного вознаграждения за добровольно переданную ВСУ боевую технику РФ и пошутил, что тех, у кого ее слишком много, будут лишать субсидий.

Источник: Ким в Telegram.

Прямая речь: "У кого найдем больше 3 единиц в одном дворе – лишим субсидий".

Что предшествовало: 1 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект 7229, предусматривающий установление денежного вознаграждения за добровольно переданное ВСУ пригодную для применения боевую технику государства-агрессора. Самолет и корабль – 1 млн долларов, танк – 100 тыс долларов, бронетранспортер – 50 тыс долларов и т.д.

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Темы: Николаевская областьвойна
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