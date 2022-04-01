Донецкая область: 7 человек погибли в пятницу из-за обстрелов россиян

В результате российских обстрелов 1 апреля в Донецкой области погибли 7 человек.

Источник: руководитель Донецкой ОГА/ОВА Павел Кириленко в Telegram.

Прямая речь: "1 апреля в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли 7 человек: 4 в Марьинке, 2 в Угледаре и 1 в Новоселовке. 6 человек также получили ранения, среди них – трое детей.

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Кроме того, в Бахмуте медицинскую помощь получил 1 человек, раненный в Луганской области.

Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе".