Возле Минска заметили длинную колонну техники с системами С-300 в направлении Украины

Очевидцы заметили колонну из примерно 50 единиц военной техники вооруженных сил Беларуси вместе с четырьмя ЗРК С-300, которая стояла на трассе в направлении границы с Украиной.

Детали: Очевидцы заметили около 20 часов (по минскому времени), что на трассе Р-23 в направлении из Минска в Слуцк стояла колонна военной техники вооруженных сил Беларуси.

Перед этим около 17:30 часть этой большой колонны видели возле села Михановичи в окрестностях Минска. В ее составе, кроме С-300, заметили грузовики МАЗ и радиолокационный комплекс 5Н66 для обнаружения объектов на низкой высоте.

Две колонны соединили в одну. Видео, которым очевидцы поделились со страницей журналиста Антона Мотолько, сделали на пересечении трасс Р-23 и М1.

На видео можно заметить, по меньшей мере, четыре системы С-300.

Они предполагают, что колонна двинется с места ночью, чтобы меньше очевидцев могли снять ее перемещение.

20:00

