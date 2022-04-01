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Возле Минска заметили длинную колонну техники с системами С-300 в направлении Украины

Пятница, 1 апреля 2022, 22:27
Возле Минска заметили длинную колонну техники с системами С-300 в направлении Украины
направление движение колонны. карта: google maps

Очевидцы заметили колонну из примерно 50 единиц военной техники вооруженных сил Беларуси вместе с четырьмя ЗРК С-300, которая стояла на трассе в направлении границы с Украиной.

Источник: MotolkoHelp

Детали: Очевидцы заметили около 20 часов (по минскому времени), что на трассе Р-23 в направлении из Минска в Слуцк стояла колонна военной техники вооруженных сил Беларуси.

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Перед этим около 17:30 часть этой большой колонны видели возле села Михановичи в окрестностях Минска. В ее составе, кроме С-300, заметили грузовики МАЗ и радиолокационный комплекс 5Н66 для обнаружения объектов на низкой высоте.

ВИДЕО ДНЯ

Две колонны соединили в одну. Видео, которым очевидцы поделились со страницей журналиста Антона Мотолько, сделали на пересечении трасс Р-23 и М1.

На видео можно заметить, по меньшей мере, четыре системы С-300.

Они предполагают, что колонна двинется с места ночью, чтобы меньше очевидцев могли снять ее перемещение.

Справка: С-300 – это зенитно-ракетные комплексы среднего радиуса действия, производимые в СССР. Украинская власть, в частности, надеется получить эти комплексы от стран-членов Североатлантического альянса, прежде всего от Словакии.

Предыстория:

  • Министерство обороны Украины сообщило 1 апреля, что вблизи Гомеля российское командование размещает ракетные комплексы.
  • В то же время, 31 марта очевидцы заметили, как около 100 единиц российской техники выезжали со стороны украинской границы вглубь территории Беларуси.
  • 30 марта журналисты продолжали фиксировать передвижение колонн российских военных машин вдоль белорусско-украинской границы, в том числе комплексов "Точка-У".
  • КГБ Беларуси начало задержание сотрудников железной дороги, руководивших эшелонами с российской техникой.

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