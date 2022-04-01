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Болгария высылает первого секретаря посольства РФ из-за подозрений в шпионаже

Пятница, 1 апреля 2022, 22:50

Министерство иностранных дел Болгарии объявило персоной нон грата первого секретаря посольства России, которого болгарские власти обвинили в шпионаже.

Об этом сообщает БГНЕС, пишет "Европейская правда".

Нота была передана советнику-посланнику Филиппу Воскресенскому, который является вторым лицом в посольстве России в Болгарии. У российского дипломата есть 72 часа, чтобы покинуть территорию Болгарии.

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Ранее сегодня генеральный прокурор Иван Гешев сообщил министру иностранных дел Теодоре Генчовской о разведывательной деятельности, возможно, в пользу Российской Федерации, лицом, обладающим дипломатическим иммунитетом.

Также сегодня стало известно, что Специализированная прокуратура Болгарии начала расследование в отношении Государственного агентства национальной безопасности (ДАНС) по подозрению в работе сотрудников агентства в пользу российских спецслужб.

По словам премьер-министра Кирилла Петкова, подозреваемые шпионы работали против отношений Болгарии и Северной Македонии.

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Это уже второй подобный скандал в Болгарии за месяц. 2 марта контрразведка выявила генерала запаса, который шпионил в пользу Кремля.

В ответ болгарские власти выслали двух российских дипломатов.

Темы: БолгарияРосcиясанкции
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