Россия вынуждена искусственно поддерживать курс рубля – Минфин США

Западные санкции уже рушат российскую экономику. На этом фоне власти РФ пытаются искусственно поддерживать рубль от обесценивания.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление для CNN высказал высокопоставленный чиновник министерства финансов США.

Напомним, западные санкции привели к резкому обесцениванию российской валюты. Антирекорд был достигнут 7 марта, когда официальный курс 143 рубля за доллар. Впрочем, по состоянию на 1 апреля курс составляет 83 рубля за доллар, почти вернувшись к довоенным показателям.

Этот факт в РФ представляется как слабость западных санкций и крепость русской экономики.

Впрочем, в Минфине США объясняют – на самом деле покупательная способность рубля уже существенно снижена из-за резкого роста цен в России.

В свою очередь, нынешнее укрепление там связывают с введенными административными ограничениями, в частности – требованием продажи экспортерами 8% валютной выручки, а также запретом валютных переводов за границу.

Эти шаги искусственно повысили спрос на рубль.

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"На самом деле российская экономика погружается в рецессию и удручается из-за стремительной инфляции", - отмечают в Минфине США.