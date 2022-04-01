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Кулеба уклонился от ответа, бомбила ли Украина Белгород

"Европейская правда"Пятница, 1 апреля 2022, 23:40
Дмитрий Кулеба, фото Радио Свобода

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что не может определить по видео, были ли украинскими вертолеты, нанесшие ракетный удар по нефтебазе в российском городе Белгород.

Об этом он заявил в интервью корреспондентке CNN Кристиан Аманпур, пишет "Европейская правда".

"Я видел видео, но качество для меня недостаточно, чтобы идентифицировать, были ли это украинские вертолеты или нет", - сказал Кулеба.

Аманпур спросила министра, спрашивал ли он у представителей украинских Вооруженных сил или разведки, об этом инциденте, но что Кулеба ответил, что "пока не имел возможности".

"Я сейчас в Польше и у меня очень насыщенный график встреч, но позже я попробую выяснить", - сказал он.

Журналистка также спросила, удивлен ли он, что украинские силы могут иметь возможность вести действия также за рубежом, а не только на территории Украины.

"Я – украинец, и я верю в украинские Вооруженные силы и, конечно, в украинскую дипломатию. Они атаковали, чтобы уничтожить нас, они отрицают наше право существования, а это значит, что мы будем соответствовать всеми доступными нам средствами в рамках международных правил ведения войны, потому что мы цивилизованная нация, в отличие от них", – сказал Кулеба.

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Министр также прокомментировал заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова о том, что удар нанесли украинцы и что это может негативно отразиться на дальнейших переговорах.

"Единственный фактор, негативно влияющий на переговоры, это российская агрессия в целом и российские военные преступления на территории Украины", - отметил министр.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не имеет отношения к взрывам на нефтебазе Белгорода, по его словам, это работа местных, которые начинают "несколько понимать".

Утром 1 апреля российские СМИ сообщили о пожаре на нефтебазе в российском Белгороде, который недалеко от украинской границы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждал, что пожар произошел в результате авиаудара из двух вертолетов украинских войск, зашедших на территорию России на низкой высоте.

В Минобороны Украины ответили, что Украина не несет ответственности за все катастрофы или происходящие на территории РФ события, в частности относительно пожара на нефтебазе в Белгороде.

Темы: Кулеба ДмитрийРосcияВооруженные силы
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