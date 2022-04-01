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Кулеба уклонился от ответа, бомбила ли Украина Белгород

"Европейская правда"Пятница, 1 апреля 2022, 23:40
Кулеба уклонился от ответа, бомбила ли Украина Белгород
Дмитрий Кулеба, фото Радио Свобода

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что не может определить по видео, были ли украинскими вертолеты, нанесшие ракетный удар по нефтебазе в российском городе Белгород.

Об этом он заявил в интервью корреспондентке CNN Кристиан Аманпур, пишет "Европейская правда".

"Я видел видео, но качество для меня недостаточно, чтобы идентифицировать, были ли это украинские вертолеты или нет", - сказал Кулеба.

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Аманпур спросила министра, спрашивал ли он у представителей украинских Вооруженных сил или разведки, об этом инциденте, но что Кулеба ответил, что "пока не имел возможности".

"Я сейчас в Польше и у меня очень насыщенный график встреч, но позже я попробую выяснить", - сказал он.

Журналистка также спросила, удивлен ли он, что украинские силы могут иметь возможность вести действия также за рубежом, а не только на территории Украины.

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"Я – украинец, и я верю в украинские Вооруженные силы и, конечно, в украинскую дипломатию. Они атаковали, чтобы уничтожить нас, они отрицают наше право существования, а это значит, что мы будем соответствовать всеми доступными нам средствами в рамках международных правил ведения войны, потому что мы цивилизованная нация, в отличие от них", – сказал Кулеба.

Министр также прокомментировал заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова о том, что удар нанесли украинцы и что это может негативно отразиться на дальнейших переговорах.

"Единственный фактор, негативно влияющий на переговоры, это российская агрессия в целом и российские военные преступления на территории Украины", - отметил министр.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не имеет отношения к взрывам на нефтебазе Белгорода, по его словам, это работа местных, которые начинают "несколько понимать".

Утром 1 апреля российские СМИ сообщили о пожаре на нефтебазе в российском Белгороде, который недалеко от украинской границы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждал, что пожар произошел в результате авиаудара из двух вертолетов украинских войск, зашедших на территорию России на низкой высоте.

В Минобороны Украины ответили, что Украина не несет ответственности за все катастрофы или происходящие на территории РФ события, в частности относительно пожара на нефтебазе в Белгороде.

Темы: Кулеба ДмитрийРосcияВооруженные силы
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