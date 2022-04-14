Мужчины подкупали пограничников почти сто раз за 1,5 месяца войны
Четверг, 14 апреля 2022, 12:55
Государственная пограничная служба сообщила, что ее работникам за полтора месяца войны предлагали взятки 76 раз.
Источник: ГПСУ
Детали: Сообщается, что с начала марта пограничников пытались подкупить 76 раз.
Общая сумма предлагаемых взяток: 46 650 долларов США, 7 750 евро, 74 тысячи гривен, 4520 польских злотых и 3000 чешских крон
"Решать" вопросы таким образом пытались военнообязанные мужчины.
📍З початку березня прикордонників намагалися підкупити 76 разів— Держприкордонслужба (@DPSU_ua) April 14, 2022
▪️Загальна сума пропонованих хабарів: 46 650 доларів США, 7 750 євро, 74 тисячі гривень, 4520 польських злотих та 3000 чеських крон
▪️«Вирішувати» питання у такий спосіб намагалися військовозобов’язані чоловіки pic.twitter.com/fYKNRQwICO
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