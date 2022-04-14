Мужчины подкупали пограничников почти сто раз за 1,5 месяца войны

Государственная пограничная служба сообщила, что ее работникам за полтора месяца войны предлагали взятки 76 раз.

Источник: ГПСУ

Детали: Сообщается, что с начала марта пограничников пытались подкупить 76 раз.

Общая сумма предлагаемых взяток: 46 650 долларов США, 7 750 евро, 74 тысячи гривен, 4520 польских злотых и 3000 чешских крон

"Решать" вопросы таким образом пытались военнообязанные мужчины.

📍З початку березня прикордонників намагалися підкупити 76 разів

▪️Загальна сума пропонованих хабарів: 46 650 доларів США, 7 750 євро, 74 тисячі гривень, 4520 польських злотих та 3000 чеських крон

▪️«Вирішувати» питання у такий спосіб намагалися військовозобов’язані чоловіки pic.twitter.com/fYKNRQwICO