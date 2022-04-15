Президент Анджей Дуда одобрил изменения в закон о помощи гражданам Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт президента Польши.

Ключевые изменения касаются временного допуска медицинской профессии и упорядочения регистрации в системе налоговых номеров PESEL.

В частности, изменения предусматривают упрощение получения налогового номера несовершеннолетними и лицами с инвалидностью.

Закон также позволит гражданам Украины оказывать психологическую помощь своим соотечественникам, не владеющим польским языком. Украинские беженцы также могут принять участие в занятиях, которые проводит Центр социальной интеграции.

Законодательные изменения также касаются и белорусов, прибывших в Польшу из Украины. Для них упрощается получение гуманитарных виз.

Напомним, на этой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Еврокомиссию предоставить стране финансовую поддержку в связи с большими расходами, связанными с приемом украинских беженцев.

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При этом в Польше уверяют, что у страны все еще есть резервы, чтобы принять больше беженцев из Украины.