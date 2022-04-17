За сутки Украина нанесла РФ больше потерь, чем за 8 лет боев в Сирии – The Economist

За 24 часа боев в Украине Россия потеряла больше, нежели за 8 лет войны в Сирии.

Источник: The Economist

Дословно: "Несмотря на превосходство в вооружении и численности, Украина за 24 часа нанесла РФ больше потерь, чем Россия понесла за восемь лет боев в Сирии".

Детали: Отмечается, что противотанковые средства Украины оказали серьезное сопротивление наступлению России на севере и востоке страны.

Также в журнале отмечают, что на бумаге военный бюджет Украины меньше, чем у города-государства Сингапур: "Кому-то это может показаться удивительным".

Предыстория: Вечером 13 апреля стало известно, что украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" был подбит флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва". После этого крейсер с 16 крылатыми ракетами затонул.

Издание Forbes оценило потерю "Москвы" в 750 миллионов долларов для российского военного бюджета.