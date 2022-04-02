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Гумкоридорами удалось спасти более 6 тысяч украинцев – 3 тысячи из Мариуполя

Мазуренко Алена Суббота, 2 апреля 2022, 01:21
фото: ГСЧС

Заместитель Главы офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что 1 апреля удалось эвакуировать более 6 тысяч украинцев, из них более 3 тысяч из Мариуполя.

Источник: Тимошенко в телеграмм

Дословно: "6 266 человек были эвакуированы за сегодня:

  • Донецкая область: Мариуполь – 3 071 человек.
  • Луганская область: Северодонецк – 285 человек, Рубежное – 60 человек, Лисичанск – 1 300 человек, Кременная – 52 человека, Попасная – 38 человек.
  • Запорожская область: Пологи – 452 человека, Васильевка – 180 человек, Мелитополь – 813 человек, Бердянск – 15 человек.

Детали: Тимошенко добавил, что в Запорожье украинцы ожидают людей, которые наконец выехали автобусами и частным транспортом из Бердянска и Мелитополя.

В частности, в Запорожье следует 42 автобуса из Бердянска с мариупольцами, 12 автобусов из Мелитополя с местными жителями, 300 автомобилей частного транспорта.

Обновлено: Автобусы и частный транспорт из Бердянска и Мелитополя все же смогли доехать до Запорожья.

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Темы: эвакуациягуманитаркаУкраинавойна
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