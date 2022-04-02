Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

За время войны россияне обстреляли 274 больницы, 70 скорых выведены из строя

Суббота, 2 апреля 2022, 00:27

С начала войны российские военные обстреляли 274 больницы и вывели из строя 70 скорых.

Источник: Министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона.

Прямая речь: "С начала войны обстреляны 274 больницы, 13 — уничтожены полностью, они восстановлению не подлежат, будем строить новые больницы. 70 скорых уже выведены из строя обстрелами, автоматными, минами. Шесть медицинских работников убиты, 20 сейчас тяжело ранены. Это все последствия войны, террористических действий Российской Федерации в Украине.

В то же время медицинские учреждения работают. Все, кто нуждается в медицинской помощи, могут ее получить. Программа медицинских гарантий выплачена за март полностью в учреждения здравоохранения. Это свидетельствует о том, что и заработные платы медицинским работникам, и необходимые медицинские изделия и лекарственные средства закупаются".

Детали: По словам Ляшко, аптеки возобновили работу, где это возможно.

Прямая речь: "Производители нас уверяют, что оснований для роста цен в марте не было, в апреле будем пересматривать, поскольку есть вопросы цены на газ, есть вопросы логистики, будем смотреть и контролировать, чтобы не было роста цен на лекарственные средства, входящие в национальный перечень лекарственных средств - лекарств, которые чаще всего используются для того, чтобы предотвратить болезни или их дальнейшее развитие".

Темы: МинздраввойнаРосcия
Главное сегодня

Лавров прикрывается "переговорами", чтобы отвергнуть обвинения в зверствах РФ в Буче

видеоСМИ: "Кадыровцы", хваставшиеся захватом Мариуполя, "героические" видео снимали в одном сквере

фотоКиевщина: мужчина погиб от взрыва его заминированного автомобиля

Коллаборанты "ОПЗЖ" корректировали огонь оккупантам в Мариуполе

Генштаб: В Изюме оккупанты обстреливают мирных, чтобы обвинить в этом ВСУ

Украинцы все меньше поддерживают вступление в НАТО – показатель вернулся к довоенному

Все новости...
Минздрав
Все аптеки обязаны принимать бумажные и электронные рецепты на лекарства – Минздрав
В Минздраве установили минимальные требования к условиям проживания переселенцев
Российские оккупанты уничтожили 7 больниц и повредили 104, есть убитые медики
Последние новости
22:57
Во Львовской и Днепропетровской областях слышны взрывы: продолжается воздушная тревога
22:50
фото"Защищаю Украину искусством": художница рисует войну
22:44
Ущерб от действий РФ: 68 млрд долларов прямого и 600 млрд опосредованного
22:40
В Буче патрульный спас испуганную хаски и назвал ее в честь города
22:39
Белгородская область: "военные люди" начали рыть окопы
22:39
В Украине расследуют 5 тысяч военных преступлений РФ – Венедиктова
22:34
Польша подписала свой самый большой военный контракт на 250 танков "Абрамс"
22:33
ФОТОЗадержали коллаборанта, помогавшего оккупантам захватывать Изюм
22:31
Побрили и раздевали: украинских военнослужащих пытали в русском плену
22:28
США, ЕС и G7 объявят новые санкции против РФ, включая запрет на новые инвестиции – СМИ
Все новости...