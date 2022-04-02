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За время войны россияне обстреляли 274 больницы, 70 скорых выведены из строя

Суббота, 2 апреля 2022, 00:27

С начала войны российские военные обстреляли 274 больницы и вывели из строя 70 скорых.

Источник: Министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона.

Прямая речь: "С начала войны обстреляны 274 больницы, 13 — уничтожены полностью, они восстановлению не подлежат, будем строить новые больницы. 70 скорых уже выведены из строя обстрелами, автоматными, минами. Шесть медицинских работников убиты, 20 сейчас тяжело ранены. Это все последствия войны, террористических действий Российской Федерации в Украине.

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В то же время медицинские учреждения работают. Все, кто нуждается в медицинской помощи, могут ее получить. Программа медицинских гарантий выплачена за март полностью в учреждения здравоохранения. Это свидетельствует о том, что и заработные платы медицинским работникам, и необходимые медицинские изделия и лекарственные средства закупаются".

Детали: По словам Ляшко, аптеки возобновили работу, где это возможно.

Прямая речь: "Производители нас уверяют, что оснований для роста цен в марте не было, в апреле будем пересматривать, поскольку есть вопросы цены на газ, есть вопросы логистики, будем смотреть и контролировать, чтобы не было роста цен на лекарственные средства, входящие в национальный перечень лекарственных средств - лекарств, которые чаще всего используются для того, чтобы предотвратить болезни или их дальнейшее развитие".

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Темы: МинздраввойнаРосcия
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