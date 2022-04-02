Кривой Рог и Днепропетровщина под контролем ВСУ – Вилкул
Глава ОВА Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что на территории Криворожского района и Днепропетровской области относительно стабильная ситуация, контролируемая Вооруженными силами Украины.
Источник: видеообращение Вилкула
Прямая речь: "Ситуация в Кривом Роге и регионе стабильная и контролируется Военной администрацией и ВСУ.
Врага на территории Криворожского района и Днепропетровской области нет. Фронт проходит в Херсонской области.
Для обновления экономики и работы предприятий прорабатываем новые маршруты и логистику доставки продукции, сырья и энергоносителей. Потому что работающие предприятия – зарплата для криворожан. А экономика – это пули и снаряды и наша сила, и наша победа".
Детали: Вилкул уточнил, что враг, даже утрачивая позиции, продолжает обстрелы, использует запрещенные международными договорами боеприпасы, в том числе кассетные.
Россияне наносят удары по мирным селам и территориям.
Напомним: Ранеее Вилкул сообщал, что силы обороны Украины отбросили врага от происков Кривого Рога на 40-60 км.