Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кривой Рог и Днепропетровщина под контролем ВСУ – Вилкул

Ольга ГлущенкоСуббота, 2 апреля 2022, 00:31
Кривой Рог и Днепропетровщина под контролем ВСУ – Вилкул
Вилкул, скриншот

Глава ОВА Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что на территории Криворожского района и Днепропетровской области относительно стабильная ситуация, контролируемая Вооруженными силами Украины.

Источник: видеообращение Вилкула

Прямая речь: "Ситуация в Кривом Роге и регионе стабильная и контролируется Военной администрацией и ВСУ.

Реклама:

Врага на территории Криворожского района и Днепропетровской области нет. Фронт проходит в Херсонской области.

Для обновления экономики и работы предприятий прорабатываем новые маршруты и логистику доставки продукции, сырья и энергоносителей. Потому что работающие предприятия – зарплата для криворожан. А экономика – это пули и снаряды и наша сила, и наша победа".

Детали: Вилкул уточнил, что враг, даже утрачивая позиции, продолжает обстрелы, использует запрещенные международными договорами боеприпасы, в том числе кассетные.

ВИДЕО ДНЯ

Россияне наносят удары по мирным селам и территориям.

Напомним: Ранеее Вилкул сообщал, что силы обороны Украины отбросили врага от происков Кривого Рога на 40-60 км.

Темы: Днепропетровская областьвойнаВилкулКривой Рог
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Все новости...
Днепропетровская область
4 человека пострадали в Днепропетровской области от российского дрона
В результате вражеской атаки на Днепропетровщине горело агропредприятие
Защитники сбили ночью над Днепропетровской областью ракету и беспилотник
Последние новости
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
14:22
Финансирование театров в Харькове в следующем году сократится вдвое – ОВА
14:21
Погода как в марте: в Киеве зафиксировали температурный рекорд
14:14
В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию
Все новости...
Реклама: