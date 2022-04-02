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Кулеба: Путин понял, что не может больше атаковать Украину по многим направлениям

Суббота, 2 апреля 2022, 01:10

Российский президент Владимир Путин никогда не признает поражение в войне против Украины, но его действия свидетельствуют, что у него больше нет сил атаковать по многим направлениям.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью корреспондентке CNN Кристиан Аманпур, пишет "Европейская правда".

"Я не могу представить момент, когда Путин выйдет и скажет: хорошо, мы проиграли, это была ошибка. Этого никогда не произойдет, они будут всегда заявлять, что они побеждают, что все хорошо и идет в соответствии с планом", - сказал Кулеба.

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Он напомнил, что россияне несколько раз заявляли об уничтожении сил противовоздушной обороны Украины, но украинские военные продолжают сбивать российские самолеты и вертолеты.

"Какой бы ни была его (Путина, - ред.) реальность, из тех шагов, которые они делают, я могу заключить, что он понимает, что он недостаточно силен для продолжения атак на Украину со всех сторон. И сейчас это очевидно", – добавил министр.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сегодня заявил, что Путин все еще мечтает уничтожить Украину и хочет "парад" 9 мая, по словам Данилова, предстоит еще много боев.

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Темы: Кулеба ДмитрийПутинвойна
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